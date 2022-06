Jazmín Pinedo celebra su retorno a la conducción: “Alejarme dos años de la TV fue un sacrificio”

Jazmín Pinedo es la nueva conductora de Más Espectáculos. (Foto: Instagram/@jazminpinedo)

La última vez que Jazmín Pinedo se desempeñó como conductora fue en el reality de competencia Esto es Guerra, siendo reemplazada tiempo después por Johanna San Miguel. Luego de casi un año de ausencia en la pantalla chica, la exchica reality ha sido anunciada como la presentadora oficial de Más Espectáculos junto a ‘Choca’ Mandros.

Las cámaras de América Espectáculos fueron en busca de la popular ‘Chinita’, quien se encontraba grabando los videos promocionales de su nuevo espacio televisivo, que se emitirá de lunes a viernes al mediodía por la señal de América Televisión. Según confesó, este horario es el que estaba deseando desde hace tiempo.

“Me retiré de la tele hace un año y medio. Mi plan era que fueran dos años y, gracias a Dios, se adelantó. Mis fans me preguntaban si quería un programa en la mañana o en la noche, yo no podía ninguno. Me dolía porque era algo que yo había hecho hacía un montón de tiempo. Alejarme de la tele ha sido todo un sacrificio”, comentó en un principio.

Tras ello, Jazmín Pinedo explicó que le causó mucha curiosidad la propuesta de volver a América Televisión, ya que poco antes le había respondido a una fan que le gustaría conducir un programa al mediodía, cosa que terminó volviéndose realidad después de cinco días.

“Lo dije bromeando, luego pasan los días y recibo la llamada ganadora. No podía creerlo, a veces lo deseo con tantas ganas que al universo no le queda otra que dármelo. Yo siento que cuando alguien trabaja, se esfuerza, la vida siempre te premia”, añadió.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN PERUANA?

Después de su salida de Esto es Guerra, se especuló que Jazmín Pinedo le dijo adiós a la pantalla chica debido al conflicto legal que mantiene con Latina, su excasa televisiva que le interpuso una demanda por haber dejado sus filas para conducir el reality de competencia, infringiendo así su contrato.

No obstante, en marzo de ese año, la modelo de 31 años reveló que su alejamiento de la televisión se debió a sus deseos de culminar su carrera profesional, la cual había dejado inconclusa. La modelo está estudiando Publicidad.

“Decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio, según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar 10 años. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años”, dijo en el canal de Youtube de Jesús Alzamora.

INGRESO EXTRA

Además de ser conductora de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo también se desempeña como presentadora de un programa de bingo, que se transmite por Facebook dos veces al mes.

En su momento, esta decisión le trajo una lluvia de críticas, en especial las de Magaly Medina, quien señaló que a la ‘Chinita’ le habrían “cerrado las puertas en la televisión” y que por eso terminó “cantando bingos” en las redes sociales.

“La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio”, respondió Pinedo en entrevista con Trome. Poco después, anunció que estaba de vuelta en América Televisión y hasta le mandó una indirecta a la ‘Urraca’. “Yo soy una mujer de retos y lo bueno es que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, señaló

