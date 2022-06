Magaly Medina: La vez que intentó leer una prueba de ADN en vivo y no entendió el resultado

Magaly Medina y la vez que no pudo leer una prueba de ADN. (Foto: Difusión)

Magaly Medina es una de las conductoras de espectáculos con más trayectoria y en más de una ocasión ha mostrado problemas familiares de las personas de la farándula. Pese a que nunca había mandado a hacer una prueba de ADN para confirmar la paternidad de alguna figura de la farándula, decidió hacerlo por primera vez con el salsero Antonio Cartagena.

Dos mujeres acusaban a Cartagena de ser padre de sus hijas, por lo que la Urraca gestionó la prueba de ADN para confirmar el parentesco y decidió recibir los resultados en el programa para leerlos en vivo.

Al estilo de Andrea Llosa, la esposa de Alfredo Zambrano recibió el sobre con las conclusiones de la prueba genética y lo abrió para leerlo en vivo. En medio de su lectura, no supo cómo continuar y terminó mandando a corte comercial.

“Permite afirmar con certeza científica que V. C. T. y S. A. C. V tienen progenitores... ¿Qué?, ¿Qué dice?, Perdón, perdón... ¿Este es? (pregunta a su producción). Esta es la conclusión, ¿no? Oye, vámonos a un corte y volvemos con los resultados”, dijo bastante nerviosa en vivo.

Tras volver de los comerciales, la conductora de Magaly TV: La Firme señaló que la producción no había leído el documento antes de salir al aire. “El sobre ha estado cerrado, sellado completamente, ninguno de nosotros ha tenido acceso a esta información, nadie ha podido leer los mensajes. Me he quedado pasmada”, señaló en vivo.

ASUMIÓ SU ERROR

Al día siguiente del impase, Magaly Medina justificó su error y explicó que desconocía la lectura de las pruebas de ADN porque ella solo es una conductora del programa. Además, explicó que, pese a que solo se dedica a hablar de espectáculos, algunas veces asume notas sociales, pero alejadas de ese estilo.

“Ayer casi sufro un shock nervioso al aire, el primero de mi carrera en estos 24 años. Y es que ayer me dieron este sobre, y yo la primera vez que hago algo de ADN. Mi programa no es de ADN, es de farándula y a veces hacemos casos sociales, pero jamás he visto una prueba de ADN en mi vida”, expresó la figura de ATV.

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLÓ DE MAGALY

Fiel a su estilo, Rodrigo González no desaprovechó la oportunidad de hacer mofa del error de su madrina. El conductor de televisión incluso la comparó con Andrea Llosa y le recomendó pedirle ayuda si en algún momento quiere volver a leer una prueba de ADN.

“Ella pensó que ese era el resultado, pero cuando abrió el sobre y leyó, dijo, cómo esto no era lo que se esperaba. En este momento Magaly pedía una canción, ¿qué quería que pongan? ¿Let It Be?. (Dice) ponme la cancioncita para leer el resultado. Ahí sigue, no mi amor, le hubieran enviado un WhatsApp a Andrea (Llosa) antes de salir al aire para que te diga cómo se hace”, dijo ‘Peluchín’ entre risas.

