Jazmín Pinedo rechazó invitación de Magaly Medina para asistir a su programa: “Fue por el tiempo”

Jazmín Pinedo no asistió al programa de Magaly Medina por falta de tiempo. (Foto: Instagram)

Jazmín Pinedo vuelve a aparecer en las portadas de los medios de comunicación por defenderse ante las críticas de Magaly Medina tras aceptar trabajar conduciendo ‘Domingos de bingo’, programa que se transmite en Facebook.

Durante una entrevista con un medio local, la modelo fue consultada sobre las palabras de la popular ‘Urraca’, quien la tildó de botada por haber revelado que no ha aceptado propuestas laborales en la televisión prefiriendo aparecer en un medio digital.

“Qué botada. Jazmín Pinedo (...) ha salido a decir que tiene infinidad de llamadas de los productores de la TV (...) Tiene tal cantidad de ofertas, pero prefirió conducir un programa de bingo en un canal desconocido de YouTube, ¿qué raro, no?”, dijo Magaly Medina.

Según comentó la popular ‘Chinita’, todo se habría tratado de una confusión y recalcó que ella respeta las opiniones de la figura de ATV. Sin embargo, algo que llamó la atención fue cuando confesó que había rechazado una invitación para asistir a Magaly TV La Firme.

PUEDES LEER: Jazmín Pinedo critica a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Para mí no es correcto que hayan dado entrevistas”

“He recibido de ella comentarios positivos de mi trabajo, espero por ahí que esto no haya sido porque decliné la invitación que me hicieron para su programa, que no se dio por falta de tiempo“ contó para el diario Trome.

Asimismo, aseguró que ser una persona que dice las cosas directas no es significado de ser descortés. “Creo que ser directa y frontal para decir las cosas no quiere decir que seas grosera o maleducada”.

Recordemos que en la última semana del mes de mayo, Jazmín Pinedo ha reaparecido en las pantallas de televisión en diferentes programas de América TV como ‘Más Espectáculos’, ‘En Boca de Todos’ y ‘Estás en Todas’. Hasta el momento, se desconoce si volverá a ser presentadora televisiva en algún magazine.

Jazmín Pinedo no descarta volver a la conducción de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

JAZMÍN PINEDO OPINA SOBRE MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA

Jazmín Pinedo lamentó en el programa ‘América Hoy’ que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estén involucrados en un nuevo escándalo mediático por la tenencia de su pequeña. La popular ‘Chinita’ sostuvo que para ella no es correcto que el futbolista y la modelo hayan salido a dar entrevistas, porque “hay que priorizar la salud mental de una niña” y que ahora no es importante quién tiene la razón o no, sino “tener paz”.

“Yo creo que una persona que ha pasado por una situación tan complicada, como la de este sueño que se te viene abajo de la familia feliz, del hogar. Es importante en este punto priorizar. Priorizar más que dejarse llevar por el ego, por el orgullo, por el ‘yo tengo la razón y tú estás mintiendo’ por lo que viene en el futuro que es realmente lo que importa. Para mí no es correcto que ella y él hayan dado la entrevista. Para mí se tiene que priorizar la salud mental de una niña”, dijo la también conductora de TV tras escuchar las declaraciones de Melissa Paredes a Ethel Pozo.

“Esta situación no es fácil y el entendimiento que Gino y yo hemos alcanzado con el tiempo ha sido porque hemos priorizado que mi hija sea feliz. Ella no tiene horarios para ver a su papá. Mi hija vive conmigo, pero Gino vive en el edificio de al lado, él puede venir a mi casa las veces que le da la gana”, recalcó.

Jazmín Pinedo piensa que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba deben priorizar la salud mental de su hija y no los egos y orgullos. | VIDEO: América Hoy

SEGUIR LEYENDO