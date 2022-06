Nicola Porcella revela que jamás iniciará un romance con Jazmín Pinedo por esta razón

Nicola Porcella negó mantener un romance con Jazmín Pinedo. (Fotos: Instagram)

Una fotografía de Nicola Porcella al lado de Jazmín Pinedo ha levantado los rumores de un posible romance. Ambos han sido compañeros en Esto es Guerra y, a lo largo de los años, han demostrado ser bastante cercanos. Precisamente por eso, el exchico reality fue invitado al programa América Hoy, este jueves 2 de junio, para esclarecer cuál es su relación actual con la popular ‘Chinita’.

En el magazine, el recordado capitán de las Cobras aseveró que no mantiene una relación amorosa con Pinedo. De hecho, confesó que recién se han juntado como amigos porque estuvieron alejados por tiempo debido a un problema que no quiso revelar.

“ Estuvimos distanciados mucho tiempo porque tuvimos una discrepancia, no pelea, pero preferimos alejarnos. Ella y yo éramos muy amigos, hubo algo que hizo que esa amistad se rompiera. Después de mucho hemos vuelto a conversar y quedamos en hablar lo qué había pasado. Estábamos en mi casa, comiendo una pizza. Jazmín ha sido una de mis mejores amigas siempre”, señaló Porcella.

Nicola Porcella y Jazmín Pinedo se juntaron después de meses. (Foto: Instagram)

Su respuesta no convenció del todo a las conductoras de América Hoy. Es por ello que Brunella Horna le preguntó si no había considerado iniciar una relación amorosa con Jazmín Pinedo, tomando en cuenta que tienen una buena conexión desde hace varios años y ambos están solteros.

Nicola Porcella dejó en claro que jamás ha cruzado la idea de ser novio de Jazmín por una sencilla razón: son amigos desde hace demasiado tiempo.

“La amistad con la china viene desde hace 15 años. Somos muy amigos, nunca nos hemos visto con esos ojos. Es más, ese día dijimos ‘te apuesto que nos van a vincular y van a decir algo’. Es solo una foto con una amiga”, resaltó.

Nicola Porcella niega tener una relación amorosa con Jazmín Pinedo | VIDEO: América TV / América Hoy

Cabe resaltar que Jazmín Pinedo también ha sido vinculada sentimentalmente con Ignacio Baladán, competidor de Esto es Guerra. Ambos fueron captados juntos al interior del departamento de la ‘Chinita’. Tras la difusión de las imágenes, la modelo peruana dejó en claro que no había nada entre ellos.

“Se pasaron. Somos 3, Ignacio, mi excuñada y yo. No 2 como se ve en la promo, Además sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente. Respeto la labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, indicó bastante fastidiada con el programa Amor y Fuego.

¿QUÉ HACE JAZMÍN PINEDO TRAS SU PASO POR ESTO ES GUERRA?

Jazmín Pinedo formó parte de Esto es Guerra por muchos años, no solo como competidora sino también como conductora. Sin embargo, ahora no está vigente en la televisión peruana. Sus últimas apariciones fueron como conductora de un programa de espectáculos en Latina y como concursante en Reinas del Show.

Actualmente, la influencer de 31 años se desempeña como conductora de un programa de bingo, que se transmite por Facebook dos veces al mes.

Esta decisión le ha traído una lluvia de críticas, en especial las de Magaly Medina. La conductora de espectáculos señaló que a la ‘Chinita’ le habrían “cerrado las puertas en la televisión” y que por eso terminó “cantando bingos” en las redes sociales. Como era de esperarse, Pinedo no se quedó callada.

“ La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio. No pretendo que nadie entienda mis decisiones, mientras a mí me hagan bien, estoy feliz, y lo de las ofertas de la televisión no lo dije yo, fue ‘Choca’ (Mandros), pues muchas veces me escriben y no tengo tiempo para responderles”, aclaró en entrevista con Trome.

