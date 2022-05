Jazmin Pinedo: ¿por qué prefiere conducir un programa de bingo antes que regresar a la TV?

Jazmín Pinedo dio un paso al costado en la televisión por decisión propia. Desde entonces solo ha aparecido como invitada. Actualmente, la exchica reality se ha convertido en la conductora de un programa de bingo que se transmite por Facebook dos veces al mes.

Esta decisión le ha traído una lluvia de críticas, en especial las de Magaly Medina. La conductora de espectáculos señaló que a la ‘chinita’ le habrían “cerrado las puertas en la televisión” y que por eso terminó “cantando bingos” en las redes sociales.

Pero, Jazmin Pinedo explicó la verdadera razón por la que prefiere un trabajo de domingos antes que aparecer a diario en señal abierta, como lo ha hecho durante varios años.

“SE ACOMODA A MI HORARIO”

A través de sus redes sociales, la exparticipante de Esto es Guerra muestra su día a día. La conductora se encuentra estudiando Publicidad, por lo que decidió salir de las pantallas para dedicarse por completo a su carrera y su vida de madre.

En una reciente entrevista, Jazmín Pinedo confesó que aceptó este trabajo en redes sociales porque se acomoda a su horario. Además, recalcó que no le faltan las ofertas para volver a la televisión, pero ella las rechaza.

“La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio. No pretendo que nadie entienda mis decisiones, mientras a mí me hagan bien, estoy feliz, y lo de las ofertas de la televisión no lo dije yo, fue ‘Choca’ (Mandros), pues muchas veces me escriben y no tengo tiempo para responderles”, señaló en conversación con Trome.

Por otro lado, reveló que este nuevo trabajo permite que su hija pueda compartir fines de semana junto a ella y otros junto a su padre, Gino Assereto. “El bingo va un domingo sí y el otro no, y se acomoda a mi horario para estar con mi hija porque un domingo lo paso con ella y el otro está con su papá”, comentó.

MAGALY ASEGURA QUE LA TV LE DIO LA ESPALDA

Magaly Medina criticó a Jazmín Pinedo por aceptar un programa en redes sociales y que, incluso, se transmite en vivo los domingos. Para la conductora de espectáculos, la televisión le había dado la espalda a la modelo.

“Pasó de estar en las mañanas de los programas a un canal de YouTube desconocido, porque cualquier hijo de vecino tiene un canal de televisión de YouTube. La tele le dio la espalda a Jazmín Pinedo y ella aparece en un programa de bingo; deben pagarle bien para haber aceptado, sobre todo porque es los domingos y que creo que debe ser en vivo. Sacrificar tus domingos no es algo cómodo”, comentó en su programa.

SE DEFIENDE

Jazmín Pinedo contestó a las críticas de Magaly Medina. La expareja de Gino Assereto aseguró que fue una decisión propia el no salir en televisión, pues tiene más de una propuesta de algunos productores.

“No voy a sacar el celular y voy a enseñar la cantidad de mensajes que tengo de productores que me invitan a conducir y a los que seguramente he tenido que decir que no porque estoy priorizando mis estudios como en otras oportunidades he dicho que sí y estuve al frente de algún espacio como en ‘Más espectáculos’. Creo que decir que a los 30 años la televisión me da la espalda, es una locura”, dijo en respuesta a Magaly Medina.

