Jazmín Pinedo firma contrato con América Televisión y tendrá su propio programa

Jazmín Pinedo volverá a conducir un programa de televisión. (Foto: Instagram)

Y un día volvió. Luego de alejarse de las pantallas tras su salida de la conducción de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo volverá a formar parte de América Televisión, así lo dio a conocer la propia casa televisiva.

Aunque la popular ‘Chinita’ aparecía de invitada en diferentes programas, ella ahora tendrá su propio espacio, el cual se anunciará muy pronto y tendrá un corte de entretenimiento, algo en que se ha desempeñado desde su ingreso al mundo del espectáculo.

Cabe mencionar que Jazmín Pinedo se mostró sumamente emocionada al saber que formará parte de un nuevo proyecto, esto luego de culminar sus estudios, pues como se recuerda, ella no aceptó ninguna propuesta anteriormente debido a que se quería dedicar a acabar su carrera.

En ese sentido, también se mostró bastante agradecida con sus seguidores, quienes la impulsaron a seguir creciendo profesionalmente, aunque también le pedían que regrese pronto a las pantallas.

“ Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión. Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, señaló.

Asimismo, Jazmín Pinedo comentó que en su nuevo espacio habrán muchas sorpresas para sus fans, las cuales se irán revelando poco a poco. De momento se desconoce la fecha exacta del estreno de su nueva producción.

En tanto, el gerente de América Televisión, Jorge Grippa, manifestó su satisfacción al haber llegado a un acuerdo con la exconductora de Esto es Guerra para tenerla nuevamente entre las figuras del canal.

“ Estamos contentos con el reingreso de Jazmín a nuestras filas, confiamos en su trabajo y la proyección que tiene como conductora ”, recalcó el gerente de televisión tras la firma de la ‘Chinita’.

Jazmín Pinedo regresa a la conducción de televisión. (Foto: América Tv)

LE DIJO NO A VARIAS PRODUCCIONES

Durante el tiempo que estuvo alejada de las pantallas, Jazmín Pinedo recibió varias ofertas de trabajo para regresar a la televisión, pero tuvo que decir que no. Ella también le respondió a Magaly Medina, quien señaló que la ‘Chinita’ las casas televisivas le habían dado la espalda tras su salida de EEG.

“ No voy a sacar el celular y voy a enseñar la cantidad de mensajes que tengo de productores que me invitan a conducir y a los que seguramente he tenido que decir que no porque estoy priorizando mis estudios como en otras oportunidades he dicho que sí y estuve al frente de algún espacio como en ‘Más espectáculos’. Creo que decir que a los 30 años la televisión me da la espalda, es una locura”, comentó en su momento.

