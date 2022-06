Tepha Loza oficializa a Sergio Peña y ya comparte con su familia: “Somos enamorados”

Tepha Loza contó detalles de su último encuentro con Sergio Peña. (Foto: Captura)

Tepha Loza estuvo como invitada este 02 de junio en el set de En Boca de Todos luego de estar la última semana del mes de mayo al lado del futbolista Sergio Peña en Suecia, pues lo acompañó en el partido final de su equipo Malmö FF donde resultaron campeones de su liga.

La chica reality se presentó en el programa para hablar sobre la relación sentimental que mantiene con el pelotero y confesó que durante su viaje a Europa compartió gratos momentos con la madre del deportista.

Según relató Tepha Loza, la mamá de Sergio Peña estuvo con ella y otros familiares alentando desde la tribuna al futbolista mientras jugaba. Además, decidieron cenar todos juntos para conocerse mejor.

“Hemos cenado con su mamá (...) (Me llevo) súper, hemos conversado bastante, de todo un poco. Ella como madre quiere la felicidad y tranquilidad como hijo. Yo le he dado mi palabra como mujer”, contó la modelo con una sonrisa en el rostro.

En otro momento, Ricardo Rondón no perdió la oportunidad y le consultó a la integrante de Esto es Guerra si ya es oficialmente la enamorada del seleccionado peruano. “Tepha Loza oficialmente Sergio Peña es tu enamorado ¿sí o no?”.

“Pero obvio, por algo he viajado. Dios, este set es como un incendio”, dijo Tepha Loza un poco nerviosa y acalorada por la pregunta.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Tepha Loza viaja a Suecia para encontrarse con Sergio Peña y su progenitora. Incluso, calificó a la familia del futbolista como ‘A1′. Hasta el momento, el deportista no ha dado ninguna declaración al respecto, pero también expresa su amor en redes sociales.

Tepha Loza oficializa a Sergio Peña y ya comparte con su familia. (VIDEO: América TV)

TEPHA LOZA DEFIENDE A SERGIO PEÑA DE SU EX VALERY REVELLO

Tepha Loza no pudo ser esquiva a las críticas de Valery Revelo a Sergio Peña. La joven llamó egoísta al futbolista por revocarle el permiso para viajar con su hija, fruto del amor que un día se tuvieron.

Ante ello, la modelo señaló que es un tema delicado y que prefiere no involucrarse. Sin embargo, resaltó que mientras no se metan con ella, todo bien. “No tengo nada que opinar sobre eso, es un tema delicado, se respeta, ella es la mamá de su bebé. Con tal que no se meta conmigo todo bien, no le he hecho daño ni lo estoy haciendo, solo estoy tratando de ser feliz. Estoy recibiendo las críticas, si son negativas estoy bañada en aceite, recibiendo la buena onda de la gente que me quiere “, indicó la joven.

“No pueden ensuciar su imagen así porque sí y simplemente hablar porque tiene boca. O juzgar, crítica o señalar con el dedo. No debería hablar de esto, pero ya llega a un límite, por qué hacer a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, haciendo las cosas bien y por los suyos”, agregó.

