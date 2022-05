Tepha Loza defiende a Sergio Peña de Valery Revello: “No pueden ensuciar su imagen así porque sí”

Tepha Loza responde a críticas de Valery Revelio a Sergio Peña. (Foto: Instagram)

Tepha Loza se mostró muy emocionada al hablar de su relación con Sergio Peña, futbolista del Equipo Malmö FF de Suecia. La integrante de Esto es Guerra indicó que espera que la relación con el deportista siga fluyendo como hasta ahora.

Sin embargo, no pudo ser esquiva a las críticas de Valery Revelo a Sergio Peña. La joven llamó egoísta al futbolista por revocarle el permiso para viajar con su hija, fruto del amor que un día se tuvieron.

Ante ello, Tefha Loza señaló que es un tema delicado y que prefiere no involucrarse. Sin embargo, resaltó que mientras no se metan con ella, todo bien.

“No tengo nada que opinar sobre eso, es un tema delicado, se respeta, ella es la mamá de su bebé. Con tal que no se meta conmigo todo bien, no le he hecho daño ni lo estoy haciendo, solo estoy tratando de ser feliz. Estoy recibiendo las críticas, si son negativas estoy bañada en aceite, recibiendo la buena onda de la gente que me quiere “, indicó la joven.

Tepha Loza viajó hasta Suecia para alentar a Sergio Peña. (Foto: Instagram)

En otro momento, indicó que es injusto que critiquen a su pareja, ya que considera que no hace nada malo.

“No pueden ensuciar su imagen así porque sí y simplemente hablar porque tiene boca. O juzgar, crítica o señalar con el dedo. No debería hablar de esto, pero ya llega a un límite, por qué hacer a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, haciendo las cosas bien y por los suyos”, preguntó.

Asimismo, aseguró que lo apoyará siempre, pues sabe que su pareja tiene la conciencia tranquila.

“Si le están picando la boca no lo van a lograr. Él está tranquilo con su conciencia, tiene todo mi apoyo, para esto estamos, que no se sienta solo, estoy allí para él, hoy, mañana y pasado” , resaltó.

CONOCIÓ A LA MADREDE SERGIO PEÑA

Tepha Loza se refirió también a lo bien que la pasó en Europa con su actual pareja, quien la invitó a ver sus partidos. Incluso, pudo conocer a la madre de Sergio Peña, destacando a su familia como A1.

“Feliz increíble, conocí a su mamá, super linda, atenta. No tuve la oportunidad de conocer a sus hermanos todavía, pero son una familia A1″, resaltó con una gran sonrisa.

