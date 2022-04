Leonard León arremete contra Magaly Medina: “Eres la primera en burlarse de las mujeres”

Leonard León no soportó las críticas de Magaly Medina y le contestó mediante su cuenta de TikTok. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina se burló de las imágenes de Leonard León desafinando en un concierto privado el pasado fin de semana, hecho por el cual se ha vuelto viral en Internet. Sus comentarios no le gustaron para nada al cantante, por lo que decidió enviarle un contundente mensaje a la periodista de espectáculos mediante su cuenta de TikTok.

“Bien gracioso Leonard León. Parece que había tomado bastantes heladas antes de cumplir en un evento particular, cuando vino otro cantante y lo salvó del ridículo (...) Si vas a cantar no hagas ese papelón, pero Leonard nos tiene acostumbrados a ese tipo de noticias”, fueron los ácidos comentarios de la ‘Urraca’ en su programa.

Leonard León desafina durante concierto privado y se vuelve viral. (VIDEO: TikTok/@jhoancesarmendoza)

Ante ello, el cumbiambero se pronunció en redes y le recordó a la conductora de TV que ese día estaba enfermo. “Esto es un problema de salud, y sucedió en la última canción de la presentación privada que tuve. Eso le puede pasar a cualquier cantante porque somos seres humanos. Si tú te quieres burlar, es tu problema”, indicó molesto.

“ Yo soy músico desde hace años, no es que yo haya sobresalido por los escándalos como piensas. Tú no puedes decir que soy conocido por eso, pensarás así porque como tú tienes un programa de espectáculos y estás detrás de las personas públicas, hablarás de tu posición”, añadió en su discurso.

LE RECUERDA SU PASADO

El exintegrante del Grupo 5 aseguró que Magaly Medina no era nadie para criticarlo, ya que no cuenta con una buena imagen en televisión por haberse dedicado a atacar a las mujeres a lo largo de su trayectoría como periodista.

“¿Qué me puedes decir tú? Como si fueras un ejemplo, eres la primera que se burla de las mujeres porque la señorita está gordita, está pasada de peso o porque se hizo mal un arreglo. Tú te burlas delante de una cámara. Imagínate qué concepto tienen las personas de ti también. No tienes cara para hablarme así, menos criticarme”, manifestó.

Asimismo, le aseguró que él no mantiene ninguna denuncia penal en su contra, a diferencia de ella que sí llegó a pisar la cárcel en el 2008 debido a una denuncia que le hizo Paolo Guerrero por el delito de difamación. “Dices que tengo denuncias, pero esas son televisadas. A mí no me han probado nada hasta hoy, a ti sí te probaron algo. Tú sabes donde estabas porque te probaron una difamación” .

“Tú hablas de conveniencia porque soboneas a las personas que te caen bien, se te ha visto eso, que eres parcial con algunas personas. Eso dice mucho de ti y de tu profesionalismo”, agregó.

Leonard León aseguró que 'Chacaloncito' publicó el video en TikTok para burlarse de él. (Foto: USI)

¿NINGUNEÓ A ALFREDO ZAMBRANO?

El exesposo de Karla Tarazona se tomó unos segundos para enviarle una tremenda indirecta a Alfredo Zambrano, notario, cantante y esposo de Medina desde hace seis años. Así como lo hizo con ‘Chacaloncito’, Leonard León multiplicó por cero a la pareja de la ‘Urraca’.

“¿Qué me puedes criticar tú de música? Si tú en tu casa no tienes ningún referente musical, no lo tienes. ¿De qué me puedes hablar? Vives engañada de lo que escuchas en tu casa. Cuando tú sepas música, recién vas a poder criticar”, manifestó.

Recordemos que la presentadora de Magaly TV La Firme suele grabar a su esposo cantando, ya sea en su hogar o en sus presentaciones privadas con familiares.

Leonard León y su contundente mensaje contra Magaly Medina | VIDEO: TikTok/@leonardleonoficial)

