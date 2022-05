Rafael Fernández defiende a Rodrigo Cuba: “Melissa sabe que ha perdido a un buen tipo y quiere dejarlo mal” | ENTREVISTA

Rafael Fernández a favor de Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Rafael Fernández se convirtió en el ‘tío’ de los tres hijos de Karla Tarazona luego de contraer matrimonio. El empresario sabe que es complicada la relación de padres separados, pero asegura que la prioridad es el bienestar de los menores.

Con la experiencia encima, el hombre de negocios se refirió a las recientes declaraciones de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se conoce, la pareja continúa enfrascada en dimes y diretes tras el ampay de la modelo que terminó con su matrimonio.

En conversación con Infobae, Rafael aseguró que Melissa Paredes debería hacer un mea culpa para poder controlar la situación legal y relación de padres que tendrá con Rodrigo Cuba.

“A veces cuando dices demás terminas perjudicado. Yo creo que Melissa hubiese ganado más haciendo mea culpa y quedando bien con Rodrigo, que para mí es un buen tipo. Hubiese sido mil veces mejor que lo que está pasando ahora. Hasta hubiese recuperado su trabajo”, comentó el empresario.

SE IDENTIFICA CON RODRIGO CUBA

Rafael Fernández confesó que él también se encargó de criar a sus hijos cuando se separó de su pareja. En aquel entonces asumía mayores responsabilidades que la madre, pero mantuvieron una buena relación. Por eso es que siente que Rodrigo Cuba es buen padre, como él lo fue con sus tres hijos.

“Yo veo a (Rodrigo) Cuba como una persona sincera que dice las cosas como son. Yo digo: ‘¡qué buen papá!’. Yo también les he cocinado a mis hijos, he hecho deportes con ellos, los he llevado al colegio, he asumido cuando su mamá no podía y nos llevábamos bien”, relató en conversación con este medio.

Además, señaló que lo necesario para que el problema mediático entre Melissa y Rodrigo termine es que la modelo asuma su responsabilidad.

“Ella sabe que ha perdido a un buen tipo y quiere tratar de dejarlo mal. Yo creo que mucho más va a ganar si asume que es la culpable y reconoce que él (Rodrigo) es un buen hombre. De ahí ya nadie le va a decir nada. Lo más sano es enfrentarlo y ya no dejar que la gente especule, es un consejo que debe quedar”, agregó el esposo de Karla Tarazona.

“HAY QUE SER MUY FINOS CON LO QUE DECIMOS”

El empresario se refirió a lo que podría ver la hija de Rodrigo y Melissa cuando sea grande. Todo el tema mediático y los enfrentamientos quedan registrados en Internet. Para Rafael es importante medir las palabras antes de hablar en televisión.

“Seguir así afecta hasta a su hija, porque ella lo va a ver cuando sea grande. Por eso es que hay que ser muy finos con las cosas que uno hace cuando es público. Ese es un gran problema que no está midiendo Melissa. Debería tranquilizarse y hacer que todo salga bien”, agregó.

NO PERDONARÍA QUE KARLA LE SEA INFIEL

Rafael Fernández señaló que no perdonaría que su esposa le sea infiel, pero en caso esto suceda tomaría una radical decisión. El dueño de EggTreme dejó claro que no tendría declaraciones en contra de Karla Tarazona sin embargo, ya no la volvería a ver jamás.

“Si en algún momento Karla hace lo mismo yo solo le diría gracias y chau. Nunca hablaría de ella y me iría del Perú a vivir con mis hijos al extranjero”, sentenció Fernández.

Rafael y Karla se casaron en el 2020. Desde aquel entonces han demostrado ser una pareja estable, donde no solo comparten roles en la casa, sino también emprenden, trabajan mucho y apoyan campañas juntos. En esta ocasión, la pareja se encuentra promocionando La Patatón, evento que se realizará este domingo 29 de mayo.

Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron en el 2020. (Foto: Instagram)

RODRIGO CUBA REVELA QUE MELISSA PAREDES LE PIDIÓ PERDÓN

En su entrevista con Magaly Medina, Rodrigo Cuba confesó que Melissa Paredes le pidió perdón días después del ampay. Además, la modelo cambió su número de celular para retomar su relación desde cero.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’”, reveló el futbolista.

El futbolista confesó que Melissa Paredes intentó convencerlo para que elimine su comunicado. “Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva”, dijo.

