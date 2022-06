Congreso solicita otra vez a Aníbal Torres que informe sobre gastos en Consejos de Ministros Descentralizado

La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, envió un oficio otra vez al primer ministro, Aníbal Torres, para que le remita un informe detallado sobre los Consejos de Ministros Descentralizado en diferentes regiones del país que el Poder Ejecutivo celebra desde abril pasado.

Entre los requerimientos, la parlamentaria de Alianza para el Progreso solicitó datos de los gastos, la rendición de los viáticos asignados a cada uno de los ministros y funcionarios que participaron en cada una de dichas sesiones. Igualmente, las actas para saber los acuerdos al que se han llegado.

“Han trascurrido más de quince días desde que se efectuó dicha solicitud sin que hasta el momento haya sido atendida; por lo que por medio del presente se le reitera para que remita la información solicitada; debiendo añadir la concerniente a los gastos de organización, las rendiciones de viáticos y las actas de los Consejos de Ministros Descentralizados realizados durante el mes de mayo del año en curso”, se lee en el oficio.

Oficio enviado por la congresista Lady Camones al primer ministro Aníbal Torres.

Como se recuerda, el Gobierno de Pedro Castillo ha realizado Consejos de Ministros en el Cusco, Moquegua, Huancayo, Huancavelica, Junín, Puno, Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, Amazonas y hace poco en Loreto. Sin embargo, dichos encuentros no tendrían la transparencia necesaria.

Según un informe del diario El Comercio, solo se cuenta con un acta de las once convocatorias registradas. Se trata de la Consejo de Ministros realizado en Cusco en octubre del año pasado.

Además, la organización de estos encuentros suponen un gasto para el Estado, el mismo que, según un informe de Panorama, ascendería a S/ 14 millones hasta la fecha.

El informe antes mencionado consultó al teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, sobre los aproximados en torno a los gastos que suponen los encuentros del gabinete fuera de la capital. Este señaló que teniendo en cuenta la seguridad y movilización de los funcionarios, “se gastaría 1 millón 200 mil soles por encuentro. Multiplicado por los doce que se han realizado sería 14 millones en total”.

“Cada efectivo policial que es destinado cobra diario 250 soles, dinero que sale del presupuesto de la Policía Nacional del Perú”, agregó. Además, hay que tener en cuenta que la organización también supone la instalación de pantallas, mesas, y demás. Rosa Sanchez, experta en protocolos y eventos consultada por Panorama dijo que la mesa tendría un valor aproximado de S/ 1,200, las sillas S/ 2,000, la alfombra S/ 300 y la pantalla LED S/ 6,000.

El encuentro se llevó a cabo en el distrito San Juan Bautista, en Iquitos, con la presencia del presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres y los ministros de Estado. Foto: Andina

“Esa sesión carece de hechos concretos. Son solo para la foto, la reunión y mirarnos la cara. Ya estamos cansados de eso. Año tras año venimos gestionando y pidiendo al gobierno para seguir hablando de los proyectos, pero no se concretiza. No has las cosas en claro”, dijo el alcalde de Jacas grande Manuel Velarde.

CRÍTICAS

Uno de los opositores a estos eventos es el expresidente Francisco Sagasti, quien mostró su rechazo a los Consejos de Ministros que se vienen realizando en diversas regiones del país. El encargado del gobierno de transición y emergencia llegó a calificar estos encuentros como “mitin de campaña”.

“Los Consejos de ministros descentralizados no son Consejos de ministros, cualquier persona que haya asistido a un Consejo de ministros de verdad, donde se toman decisiones, se da cuenta que estos consejos descentralizados son el equivalente de lo que sería un mitin de campaña con portátil y todo. Así no se gobierna, así se hace campaña, pero así no se gobierna”, manifestó.