Aníbal Torres tras audios de Villaverde y Pacheco: “No es prueba para abrirle un proceso a Pedro Castillo”

Aníbal Torres fue consultado sobre el proceso de investigación que se le acaba de abrir al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de corrupción de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.

Ante esto, el presidente del Consejo de Ministros, señaló que no hay pruebas suficientes y fehacientes para iniciar con dicho proceso contra el jefe de Estado, ya que aún no se comprueba la veracidad de los audios en donde presuntamente aparece conversando Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. En dichas charlas, involucrarían a Castillo Terrones.

“Se habla de las conversaciones existentes entre dos o tres personas que no son el presidente. Una le dice que hay una cantidad o algo así por el estilo para el presidente. Eso es un absurdo porque si yo le digo al señor: ‘Mire, deme 100.000 soles, es para entregar a la señorita tal’. No vamos a creer que eso es una prueba para abrirle un proceso judicial o que si lo conocía a tal persona y conversó con tal persona. ¿Con cuántas personas nos hemos fotografiado esta mañana y de dónde conocemos cuáles son los antecedentes de esas personas?”, protestó el primer ministro ante los medios.

Aníbal Torres, sostuvo que el mandatario tiene toda la potestad de requerir la anulación de la disposición fiscal que lo incorporó en la investigación preliminar contra el exministro Juan Silva y los 6 congresistas de Acción Popular señalados como los famosos “Niños”.

Por otro lado, señaló que existe un sector en el Congreso que no deja trabajar al Ejecutivo y que solo existen críticas sin fundamentos.

“Lamentablemente, un sector del Congreso no deja trabajar al Ejecutivo y están ahí con esto de la vacancia presidencial, exigiendo la renuncia del presidente o con acusaciones constitucionales, pero sin ninguna prueba. Las pruebas son las que aparecen en los medios de comunicación, pruebas contradictorias. Indicios a lo más podría ser”, sostuvo.

ABOGADO DE CASTILLO PIDE ANULACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, Pedro Castillo, brindó una breve entrevista a los medios de comunicación y sostuvo que se habría violado el artículo 117 de la Constitución que indica que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”.

“El fiscal de la Nación no puede investigar al presidente. El fiscal de la Nación ni ningún órgano de Justicia puede investigar, encausar, procesar, acusar o sentenciar al presidente. Cuando la Constitución dice que no se puede acusar, quiere decir que no se puede perseguir”, manifestó.

El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que la fiscalía debió actuar de otra manera.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, agregó.

Antes de concluir, el letrado defendió las cortas respuestas que Pedro Castillo ofreció por escrito a las preguntas que le envió la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso.

“Puedes decir sí, no, no recuerdo. Que no le guste a la prensa, no significa que no sean respuestas válidas. En el derecho son válidas. Si el presidente desconoce algo, tiene que decirle, no puede inventar ”, sostuvo.

