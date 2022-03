Aníbal Torres: congresista Camones califica de irresponsable y confrontador al premier

En un nuevo intento por generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente Pedro Castillo se presentó ante el Pleno del Congreso para brindar un mensaje que, si bien no tuvo grandes aplausos, fue entendido por algunos miembros de la oposición como un deseo de crear puentes. Sin embargo, las posteriores declaraciones de Aníbal Torres generaron malestar entre algunos congresistas.

“Han existido muchos anuncios del presidente, pero ha faltado un anuncio que a última hora él decidió no hacer”, dijo el premier Torres desde el patio de Palacio de Gobierno. “Él me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe, es necesario y puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdos para afrontar los grandes problemas que tiene el país’. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad ”, agregó.

Las declaraciones no fueron del agrado de la primera vicepresidenta del Congreso de la república, Lady Camones. Desde su cuenta de Twitter, criticó lo señalado por Aníbal Torres. “ En su estilo, absolutamente irresponsable y confrontador, lo dicho por el primer ministro Aníbal Torres, luego del mensaje, no ayuda en nada al Ejecutivo , y menos ayudará a lograr consensos. Las oportunidades se dan corrigiendo errores, señor primer ministro. #ElPerúMereceMás”, se lee en su publicación.

Horas antes, Camones también publicó una dura crítica sobre el mensaje que había dado el mandatario, pero afirmando que desde el Congreso siempre se ha mostrado una disposición por trabajar junto con el Ejecutivo. “Hoy ya no necesitamos más promesas; acciones concretas es lo que se requiere en favor de todos los peruanos”, señaló para luego calificar el discurso como uno distante de la realidad. “El Perú merece más”, también fue parte de la mencionada publicación.

COMPLICADA RELACIÓN

Los enfrentamientos entre el Congreso y el gobierno de Pedro Castillo han existido desde el primer día de su mandato y ahora, tras casi ocho meses en el poder, se encuentra en su punto más álgido al estar a punto de debatir una vacancia contra el mandatario.

“Hoy dimos un primer paso para devolverle la tranquilidad al país. Hoy aprobamos la Moción de #Vacancia contra Castillo y su #GobiernoDeCorrupción. El ocupante de Palacio tendrá que presentarse ante el Congreso y responder por los evidentes actos de corrupción de su desgobierno”, fueron las palabras de la congresista Chirinos tras la aprobación de la moción.

Sin embargo, existen voces dentro del Congreso, incluso que no forman parte del oficialismo, que mostraron su rechazo al intento de vacancia como la congresista Susel Paredes, “Los momentos constitucionales son distintos, el debate actual de una vacancia, no se puede comparar con la usurpación consumada de una presidencia que, en sólo unos días, tiñó de sangre joven las banderas de la democracia. Inti y Bryan no se lo merecen. #InhabilitaciónAMerino”, escribió en Twitter.

Durante estos casi ocho meses, Pedro Castillo ha sido el centro de diferentes cuestionamientos que le han valido el rechazo de la oposición y parte de la población. La designación de personas cuestionadas como ministros, sus contradicciones en las declaraciones fiscales, la existencia de un supuesto Gabinete en las sombras, sus visitas clandestinas a una casa en Breña, su silencio ante los casos de corrupción protagonizados por personas cercanas a él, las revelaciones de Karelim López, entre otros aparecen como los motivos por los cuales se presentó una nueva moción de vacancia en su contra.

