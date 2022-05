Consejos de ministros descentralizados habrían costado S/ 14 millones

Consejo de Ministros descentralizado en el Vraem. | Foto: PCM

Desde que asumió como premier, Aníbal Torres promovió la realización de Consejo de ministros descentralizados, eventos donde representantes del gobierno escuchan a los representantes de los gobiernos regionales y la sociedad civil. Sin embargo, la organización de estos encuentros suponen un gasto para el Estado, el mismo que, según un informe de Panorama, ascendería a S/ 14 millones hasta la fecha.

Si bien esta es una práctica iniciada por Mirtha Vásquez, el actual presidente de la PCM ha liderado nueve de estas actividades en diversas zonas del país. Durante las últimas semanas estos consejos descentralizados han sido blanco de críticas, entre ellos las del expresidente Francsico Sagasti quien lo calificó como un “mecanismo de campaña permanente”.

Los Consejos de Ministros Descentralizados no son Consejos de Ministros. “Cualquier persona que haya asistido a un Consejo de Ministros de verdad donde se toman decisiones se da cuenta que estos consejos descentralizados son mítines de campaña con portátil y todo” señaló en una reciente aparición.

El informe antes mencionado consultó al teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, sobre los aproximados en torno a los gastos que suponen los encuentros del gabinete fuera de la capital. Este señaló que teniendo en cuenta la seguridad y movilización de los funcionarios, “se gastaría 1 millón 200 mil soles por encuentro. Multiplicado por los doce que se han realizado sería 14 millones en total”.

Consejo de Ministros descentralizado en el Vraem. | Foto: PCM

“Cade efectivo policial que es destinado cobra diario 250 soles, dinero que sale del presupuesto de la Policía Nacional del Perú”, agregó. Además, hay que tener en cuenta que la organización también supone la instalación de pantallas, mesas, y demás. Rosa Sanchez, experta en protocolos y eventos consultada por Panorama dijo que la mesa tendría un valor aproximado de S/ 1,200, las sillas S/ 2,000, la alfombra S/ 300 y la pantalla LED S/ 6,000.

“Esa sesión carece de hechos concretos. Son solo para la foto, la reunión y mirarnos la cara. Ya estamos cansados de eso. Año tras año venimos gestionando y pidiendo al gobierno para seguir hablando de los proyectos, pero no se concretiza. No has las cosas en claro”, dijo recientemente el alcalde de Jacas grande Manuel Velarde.

NADA QUE REPORTAR

Los cuestionamientos a los consejos de ministros descentralizados también ha ido por el lado de la poca transparencia que estos han demostrado. Un informe del diario El Comercio detectó que solo se cuenta con un acta de las doce convocatorias registradas. Se trata del Consejo realizado en Cusco en octubre del año pasado.

Al ser consultados por la ubicación de las actas, integrantes del gabinete Aníbal Torres brindaron versiones diferentes. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Inclusión social, Dina Boluarte, señaló a la Presidencia del Consejo de Ministros como los encargados de generar los documentos solicitados. “Habría que preguntar en la sede de la PCM, yo creo que las actas están ahí”, dijo en conversación con la prensa.

Solo uno de los once Consejos de ministros descentralizado cuenta con acta

Boluarte confirmó la existencia de estos documentos al señalar que al final de cada Consejo se pidió a los integrantes del gabinete firmar el acta correspondiente. “Habría que preguntarle a la PCM, nosotros hemos venido firmando las actas luego del Consejo de Ministros”, resaltó desde Pachacamac. Sin embargo, la versión de la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables contradijo al de la vicepresidenta.

“Estamos haciendo relatorías, seguramente habrá un informe de la PCM sobre las reuniones que se hacen, [¿Han firmado actas?] estamos esperando las actas para firmarlas, todo eso se demora”, señaló a la prensa mientras se retiraba de Palacio de gobierno. Es importante señalar que estos documentos necesitan de las firmas del presidente Pedro Castillo, el secretario del Consejo de ministros y los integrantes del gabinete.

SEGUIR LEYENDO