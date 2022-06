Abogada explica cuál debió ser la sentencia para John Kelvin. (Foto: Difusión)

John Kelvin recibió su sentencia tras las denuncias de agresión física y sexual interpuestas por su aún esposa Dalia Durán. El último lunes, el cantante fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

La decisión del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima generó diversas reacciones en la farándula y las redes sociales. Mientras algunos señalaban que era una pena muy grande, otros aseguraban que solo se estaba haciendo justicia.

Es por eso que, en América Hoy, la abogada Katy Cachay se refirió al tema y explicó cuál debió ser la pena para John Kelvin de acuerdo a los delitos cometidos. Para la letrada, la pena que se le ha impuesto es menor a cualquiera de las acusaciones que tiene en su contra.

PENA MÍNIMA DE 32 AÑOS

Para Cachay, la pena de 21 años no tiene relación ni con el delito de violación agravada ni con el de lesiones corporales. Por esa razón, señala que sería necesario conocer la sentencia completa para definir cómo es que se decidió esos años de cárcel para el cumbiambero.

“Si hablamos de violación agravada, que es cómo se está viendo, la pena es entre 20 y 26 años. Si hablamos de lesiones corporales que lo hemos visto todos, hablamos de una pena mínima de 12 y máximo 15 años por ser esposa. Si hablamos de dos delitos son 32 años. Si yo fuese John (Kelvin) me quedaría callado y no diría nada. Lo que hay que ver es por qué son 21 años y no 32″, señaló la legista.

John Kelvin: Abogada sostiene que justicia pudo condenarlo a 32 años de prisión. (Video: América TV)

SALDRÍA EN LIBERTAD EN EL 2042

El Poder Judicial dictó la condena de 21 años para el exintegrante del Grupo 5. En el anuncio se especifica desde cuándo inicia la sentencia y la fecha en la que finaliza. Cabe precisar que John Kelvin actualmente tiene 35 años, por lo que estaría saliendo de la cárcel a los 56 años.

“Imponemos a Jonathan Sarmiento Llanto a 21 años de la pena privativa de la libertad, la misma que se cumplirá en el establecimiento que determine la autoridad penitenciaria, desde el 5 de junio del 2021 y vencerá el 4 de julio del 2042″, se indicó en la sala.

LA DENUNCIA DE DALIA DURÁN

En el 2021, Dalia Durán denunció a su esposo John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento en San Miguel. El hecho sucedió la madrugada del 5 de julio, cuando la pareja terminó en la comisaría del distrito.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada” , contó Dalia en el programa de Magaly Medina.

Además, la cubana reveló que su esposo también la había agredido sexualmente esa misma noche. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, expresó.

