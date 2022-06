Daniel Urresti y Rafael López Aliaga lideran nuevo sondeo para la alcaldía de Lima

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga lideran encuestas para la alcaldía de Lima. | Foto: Agencia Andina

A casi cuatro meses de las elecciones municipales y regionales, un nuevo sondeo de intención de voto para la alcaldía de Lima se dio a conocer. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Daniel Urresti lidera con 10% las preferencias de los electores. Seguidamente está Rafael López Aliaga con 6%, Luis Molina con 1,4% y Guillermo Flores 1,2%.

Urresti, exministro del Interior y excongresista por Podemos, tiene mayor apoyo en los hombres y en las personas de 25 años a más. De hecho, esta es la segunda ocasión que trata de llegar a la Municipalidad de Lima debido a que en 2018 fue derrotado en la recta final por el exalcalde Jorge Muñoz.

Por su parte, López Aliaga se presenta por primera vez con su agrupación Renovación Popular. El empresario sabe lo que es la administración municipal ya que durante años fue regidor del fallecido exburgomaestre Luis Castañeda Lossio, a quien defiende de todos los cuestionamientos como en el caso Comunicore.

Previamente, un sondeo de IPSOS reveló hace unas semanas que los dos candidatos empatan en el primer lugar con 20%.

En esa línea, se informa que el aspirante de Somos Perú, en este caso George Forsyth, tiene 1,1% de intención de voto. Por su parte, Acción Popular registra 1,7% a pesar de que no llegaron a inscribir a su candidato de manera formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Otro dato sorpresa del estudio del IEP es que se menciona a Keiko Fujimori.

A pesar de que la excandidata presidencial nunca dijo que iba aspirar a la Municipalidad de Lima, tiene 1,4% de apoyo. Lo cierto es que su partido Fuerza Popular informó que no iba a competir por la alcaldía de la capital y, por el contrario, anunciaron que analizan a quién van a respaldar.

Los otros candidatos tienen 2,5% de intención de votos, otros sin especificar tiene 3% y 4,8% para blancos y nulos.

DESINTERÉS

Más allá de las cifras sobre los postulantes, hay que recalcar que hay bastantes indecisos que no ha resuelto a quién elegirán. Así se reporta que, del total de encuestados, el 20,9% aún no decide su voto, el 12,6% por ninguno y/o nadie, y el 33,4% no sabe por quién votará. Si se juntan las cifras, nos sale que el 54,3% de los electores en Lima no sabe a qué aspirantes escoger.

JORGE MUÑOZ

Pese a que fue vacado de la alcaldía de Lima hace un mes, el 15% cree que Jorge Muñoz continúa en el cargo. Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó la destitución del exburgomaestre por haber cobrado unas dietas como integrante del directorio de Sedapal que luego fueron devueltas.

Por su parte, el 6% sabe que el alcalde oficial de la capital es Miguel Romero. El 3% piensa que es otro y el 76% no sabe y no precisa.