Rafael López Aliaga piensa denunciar a Daniel Urresti por decir que le debe a la Sunat

Las pullas entre los precandidatos que lideran las encuestas para la alcaldía de Lima se intensifican. Este domingo, el candidato de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular y uno de los que lidera la intención de voto de los limeños, dijo que está pensando en denunciar a Daniel Urresti, porque este lo llama “trafero” por sus presuntas deudas con la Sunat.

“El señor nunca ha pagado un centavo en su vida a la Sunat. Yo he pagado más de 100 millones de soles al año por las empresas. Él se ha ganado un juicio, como él me ha denunciado y como él me dice trafero. Estoy pensando (en denunciarlo)”, dijo tras emitir su voto en las elecciones internas en las que participan las organizaciones políticas en todo el país, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022).

Cabe indicar que el martes 10 de mayo Daniel Urresti denunció a López Aliaga por el presunto delito de difamación agravada, y pidió 34 millones de soles de reparación civil, así como la aplicación de una pena privativa de la libertad de un año y ocho meses. Esto debido a que el precandidato de Renovación Popular aseguró en sus redes sociales que Urresti intervino en la muerte del periodista Hugo Bustíos y en la violación de una mujer en la región de Ayacucho cuando los casos no han sido demostrados.

Sobre las encuestas que lo colocan como uno de los favoritos para la alcaldía de Lima, López Aliaga indicó que él aún no inicia la campaña y que lo hará en junio, cuando se sepa oficialmente la lista definida de candidatos.

SEGURIDAD “TIPO SUIZA”

Por otro lado, aseguró que su propuesta de seguridad ciudadana será trabajar un esquema “tipo Suiza”.

“Qué me pide a mí la gente en Villa María del Triunfo o Villa El Salvador es que quieren tener autonomía para cerrar sus calles”. Dado que el gobierno no hace nada por ellos, el alcalde provincial y distrital tienen que hacerse cargo con los vecinos, con comités de autodefensa vecinal. Así funcionan otros países”, manifestó.

URRESTI A RAFAEL LÓPEZ

Más temprano, Daniel Urresti respondió al precandidato de Renovación Popular y negó ser el candidato del gobierno, por el contrario, dijo ser “el candidato de la Sunat”, haciendo referencia a la millonaria deuda que tendrían las empresas de López Aliaga.

“Yo soy el candidato de la Sunat, y una de las cosas que voy a proponer es que todos los que deben a la Sunat le paguen”, dijo, sarcásticamente, Urresti.

Además, dijo que en caso pierda las elecciones, no lo verán “por las calles lloriqueando de canal en canal porque hicieron fraude”. “A mí de chiquito mi abuela y mi madre me enseñaron a perder. Se pierde hidalgamente y se reconoce la derrota”, expresó.

ELECCIONES INTERNAS

Las elecciones internas, que permitirán definir a los candidatos de cara a los comicios regionales y municipales en octubre, se vienen llevando a cabo a nivel nacional este domingo.

A las 6:15 horas se instaló la primera mesa de sufragio, N.° 114046, en la I.E. Huayna Cápac, en el distrito de Huacrachuco, Marañón, (Huánuco), informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Son 15 partidos políticos, 131 movimientos regionales y una alianza electoral los que elegirán a sus listas de candidatos para participar en las elecciones de octubre.

Este domingo también se realizan las votaciones para definir a los delegados de cada organización política, quienes serán los facultados a elegir los candidatos de los comicios municipales y regionales.

La selección de candidatos mediante delegados se llevará a cabo el próximo domingo 22 de mayo, según el cronograma electoral.

RLA ARRIBA DE URRESTI

Rafael López Aliaga lidera la última encuesta de Datum sobre la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana desplazando a Daniel Urresti a la segunda ubicación. La aprobación del líder de Renovación Popular creció en las últimas semanas y pasó de 19% a 22%, mientras que el candidato de Podemos se mantiene en 22%. Más abajo en las preferencias de los votantes se ubica George Forsyth (9%), mientras que Álvaro Paz de la Barra (5%) pasó de la sexta posición a la cuarta. Omar Chehade (3%) y Luis Molina (2%) están en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Sin embargo, aún hay un grueso porcentaje que no decide su voto (12%) o que votará blanco o viciado (23%), lo que visibiliza que los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones municipales y regionales tienen una tarea pendiente para convencer a los indecisos.

En el desglose del sondeo de Datum se pudo conocer que López Aliaga recibió una mayor aprobación en los conos de Lima:

- Lima Norte: 23%

- Lima Sur: 22%

- Lima Este: 21%

- Lima Moderna: 12%

