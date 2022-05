Renovación Popular presentaría una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo

Renovación Popular presentaría moción de vacancia si hay pruebas contra Pedro Castillo | VIDEO: Canal N

La bancada de Renovación Popular presentaría una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo en los próximos días. Según el congresista Alejandro Muñante, vocero del mencionado grupo parlamentario, este pedido se daría si el empresario Zamir Villaverde o el hoy prófugo exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, entregan pruebas que confirmen que el jefe de Estado está metido en actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a raíz del caso Puente Tarata III.

“El tiempo siempre nos ha dado la razón. Ahora que se está revelando más casos, eso demuestra que la vacancia presidencial, en su momento, tuvo su razón de ser y estuvo correctamente planteada. Sin embargo, como repito, la excusa siempre fue ‘faltan pruebas’. Entonces, ahora que la fiscalía ha iniciado su labor y eso no lo pueden entender como una persecución política, creo que todos debemos estar atentos a esas investigaciones. No se ha conversado aún de la vacancia, pero las pruebas se han ido revelando. Si Zamir Villaverde o Bruno Pacheco se animan a hablar más y presentan las pruebas, entonces la presentaríamos”, dijo en declaraciones a Canal N.

Lo señalado por Muñante va en la línea de lo que Jorge Montoya, vocero titular de Renovación Popular. “ Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Sr. Z. Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos” , escribió en su cuenta de Twitter el pasado 11 de mayo. “No creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté ahora sigan con la misma posición, confío en que por fin pondrán primero al Perú y no a las repartijas. Esto no da para más”, añadió.

Si Renovación Popular presenta la moción de vacancia, sería la tercera en diez meses de gestión de Castillo. La primera fue en noviembre por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), pero no llegó a admitirse a debate.

En tanto, en marzo, el congresista Montoya presentó la segunda moción de vacancia. Con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, no se aprobó la destitución del presidente Pedro Castillo, quien ha visto cómo su situación judicial se ha agravado.

El domingo pasado, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión. Con esta decisión, ahora será incluido en el caso Puente Tarata III donde el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de ‘Los Niños’, están involucrados por la declaración de la lobista Karelim López.

López señaló ante la fiscal Luz Taquire, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que el extitular del MTC y los parlamentarios acciopopulistas Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, se habían confabulado para para beneficiar con siete licitaciones a constructoras chinas y peruanas en Provías Descentralizado. También en la trama estarían metidos Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, el empresario Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.

Sin embargo, López indicó que esta red no habría trabajado por su cuenta sin la venía del presidente Castillo. En la carpeta fiscal se señala que es el jefe de la organización criminal enquistada en el Estado.

DEFENSA

Tras ello, el presidente Castillo afirmó que, desde distintos sectores, existe una persecución política en su contra y que buscan entorpecer sus labores. “Debo decirles con indignación que hoy se ha desatado una persecución política a mi persona y a otros ministerios, ¿y el resto de presidentes? ¿Los demás ministros? ¿Fueron sanos? ¿Los problemas del Perú recién nacen en este gobierno?”, indicó ayer durante la clausura del XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos.

Lo cierto es que Benji Espinoza, abogado de Castillo, presentó esta mañana un recurso ante el Ministerio Público para solicitar la nulidad de la investigación iniciada el último domingo por el fiscal de la Nación.

El representante legal del jefe de Estado declaró a la prensa que esta medida responde a que el fiscal Sánchez habría violado el artículo 117 de la Constitución que señala que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”. “Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, enfatizó.

Abogado de Pedro Castillo pide anular investigación a presidente | VIDEO: Canal N

El abogado adelantó que si la solicitud de nulidad no prosperará en la fiscalía, entonces recurrirán a un juez de investigación preparatoria del Poder Judicial para que pueda analizar una tutela de derecho.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, zanjó.

