Daniel Urresti a Rafael López Aliaga: “Yo soy el candidato de la Sunat”

Las elecciones municipales para la alcaldía de Lima se van calentando. Este domingo, Daniel Urresti, uno de los precandidatos que encabeza la intención de voto de los limeños por el partido Podemos Perú, respondió a Rafael López Aliaga, precandidato por el partido Renovación Popular, y negó ser el candidato del gobierno, por el contrario, dijo ser “el candidato de la Sunat”, haciendo referencia a la millonaria deuda que tendrían las empresas de López Aliaga.

“Yo soy el candidato de la Sunat, y una de las cosas que voy a proponer es que todos los que deben a la Sunat le paguen”, dijo, sarcásticamente, Urresti al asistir a un colegio en La Molina para votar en las elecciones internas en las que participan las organizaciones políticas en todo el país, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022).

Además, rechazó que López Aliaga afirme “como si fuera testigo que Urresti violó a una campesina y asesinó al señor Bustíos colgando un careo que se dio hace seis años”. “Él puede colgar lo que quiera, pero no puede afirmar porque en el primer caso ya la Fiscalía lo ha archivado definitivamente”, sostuvo y por eso lo demandó por difamación.

Además, dijo que en caso pierda las elecciones, no lo verán “por las calles lloriqueando de canal en canal porque hicieron fraude”. “A mí de chiquito mi abuela y mi madre me enseñaron a perder. Se pierde hidalgamente y se reconoce la derrota”, expresó.

SEGURIDAD

Por otro lado, señaló que, de llegar a convertirse en alcalde de Lima, la seguridad ciudadana será su prioridad.

Explicó que como alcalde de Lima sería también el presidente del Consejo Metropolitano de Lima. “Ahí sí yo puedo liderar esa lucha. Muchos dirán que es mentira porque eso es cuestión de la Policía. Yo he sido alto comisionado en la lucha contra la minería ilegal, y cuando íbamos a los operativos iban 1200 policías, iban marinos, el Ejército, etc. Yo no era jefe de la Policía ni de la Marina, pero lideraba”, indicó.

Finalmente, sobre las encuestas que lo colocan un punto por debajo de Rafél López Aliaga, según Datum, señaló que estás tienen un margen de error de 5%, por lo que la pelea está entre ambos candidatos.

ELECCIONES INTERNAS

Las elecciones internas, que permitirán definir a los candidatos de cara a los comicios regionales y municipales en octubre, se vienen llevando a cabo a nivel nacional este domingo.

A las 6:15 horas se instaló la primera mesa de sufragio, N.° 114046, en la I.E. Huayna Cápac, en el distrito de Huacrachuco, Marañón, (Huánuco), informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Son 15 partidos políticos, 131 movimientos regionales y una alianza electoral los que elegirán a sus listas de candidatos para participar en las elecciones de octubre.

Este domingo también se realizan las votaciones para definir a los delegados de cada organización política, quienes serán los facultados a elegir los candidatos de los comicios municipales y regionales.

La selección de candidatos mediante delegados se llevará a cabo el próximo domingo 22 de mayo, según el cronograma electoral.

RLA ARRIBA DE URRESTI

Rafael López Aliga lidera la última encuesta de Datum sobre la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana desplazando a Daniel Urresti a la segunda ubicación. La aprobación del líder de Renovación Popular creció en las últimas semanas y pasó de 19% a 22%, mientras que el candidato de Podemos se mantiene en 22%. Más abajo en las preferencias de los votantes se ubica George Forsyth (9%), mientras que Álvaro Paz de la Barra (5%) pasó de la sexta posición a la cuarta. Omar Chehade (3%) y Luis Molina (2%) están en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Sin embargo, aún hay un grueso porcentaje que no decide su voto (12%) o que votará blanco o viciado (23%), lo que visibiliza que los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones municipales y regionales tienen una tarea pendiente para convencer a los indecisos.

En el desglose del sondeo de Datum se pudo conocer que López Aliaga recibió una mayor aprobación en los conos de Lima:

- Lima Norte: 23%

- Lima Sur: 22%

- Lima Este: 21%

- Lima Moderna: 12%

