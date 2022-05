Jorge Muñoz: “Personalmente prefiero que me vaquen a dar una coima y eso es un tema de principios”

Jorge Muñoz fue vacado como alcalde de Lima. Foto: Andina

El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, insistió en que intentaron sobornarlo para evitar la vacancia tras el allanamiento del Ministerio Público al domicilio de Robert Chapiama, extrabajador de la comuna limeña, asociado a los audios sobre un presunto pago en la votación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pese a que el organismo aseguró que ningún trabajador suyo está involucrado.

Para el también abogado las detenciones significan que hay “hay una corruptela en el máximo organismo electoral nacional” y recordó que sucedió lo mismo con una “alcaldesa de la selva”.

En declaraciones a RPP Noticias, Muñoz Wells complementó que prefirió ser vacado antes que pagar por una coima para evitar ser destituido como alcalde de Lima.

“Lo que puedo afirmar es que vinieron personas a pedirme dinero a mi a través de terceros. Personalmente prefiero que me vaquen a dar una coima y eso es un tema de principios. Tenemos que hacer que las instituciones se limpien y sean de credibilidad, con resultados para los ciudadanos. He dado gracias a Dios para trabajar para la comunidad en una forma limpia y honesta. Yo tengo 26 años vinculado al mundo público en lo municipal (SIC), he sido regidor, dos veces alcalde en Miraflores y Lima. Uno no puede tirar por la borda la carrera”, manifestó.

OBRA DE ÓVALO MONITOR HUÁSCAR

En otro momento, el exburgomaestre defendió la nueva obra del óvalo Monitor Huáscar. Aseguró que, pese a las críticas que recibió cuando se inauguró, el sistema de transporte está funcionando bien y que el tema del transporte lo tiene que analizar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y que, según su análisis, no está haciendo un buen trabajo.

“Lo que hicimos es de mucha importancia y está funcionando bien. El tema del transporte no nos corresponde sino a la ATU que es quien debe darle un nuevo dinamismo y no se está haciendo como debería hacerse”, finalizó.

La congestión vehicular persiste en el carril de ruta Ate-Lima. | VIDEO: TV Perú

ALLANAN VIVIENDA

El pasado jueves 26 de mayo, a las 5:00 a.m., los policías de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en compañía del Ministerio Público, allanaron la vivienda de Robert Chiapama, ubicado en en la cuadra 11 de la avenida Guardia Civil, en el distrito de San Isidro.

Muñoz Wells difundió la conversación entre el acusado y Ricardo Barrios, subgerente de personal de la Municipalidad de Lima, para consultarle si se podía confiar en una persona, quien habría ofrecido un servicio vinculado a la votación del JNE.

Ante esto, el organismo institucional rechazó que algún trabajador de su entidad esté involucrado en el allanamiento.

Robert Chipama trabajó durante la gestión de Jorge Muñoz y se piensa que estaría relacionado a los audios sobre un presunto pago para evitar su vacancia. | VIDEO: Canal N

“Ante información errónea que ha circulado esta mañana, el JNE debe aclarar que ningún trabajador de este organismo electoral está involucrado en los allanamientos y detenciones que ha realizado el Ministerio Público junto a la Diviac, en el distrito de San Isidro”, informó mediante su cuenta oficial en Twitter.

Y agregó que no se encuentra involucrada en las investigaciones tras las denuncias del exalcalde de Lima. Jorge Luis Salas, presidente del JNE, sostuvo que pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se inicien las investigaciones.

“El JNE no es parte de esa investigación. El mencionado señor Johan Ramírez no pertenece a la institución ni ha tenido jamás vínculo con el JNE. Recordamos que fue la presidencia del JNE la que solicitó al fiscal de la Nación se inicien las investigaciones sobre este caso”, concluyó.

