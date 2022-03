Yahaira Plasencia: Exbailarina la acusa de maltrato laboral y cuenta todo lo que sufrió en la orquesta

Yahaira Plasencia es acusada de maltrato laboral por exintegrante de su orquesta. (Foto: Composición Infobae)

Yahaira Plasencia nuevamente en el ojo de la tormenta. Kimberly Pimentel, una de las exintegrantes de Yahaira y su Orquesta, contó los malos tratos que recibió por parte de la cantante de salsa cuando trabajaron juntas hace cinco años atrás . Su testimonio se volvió viral en TikTok, causando la indignación del público.

Todo empezó cuando un usuario la reconoció como una de las cantantes de la agrupación femenina que lanzó Plasencia tras su polémica salida de Son Tentación. “¿Ella no es la que cantaba con Yahaira?”, comentó un internauta, a lo que Kimberly, bajo el usuario @kimie.music, contestó que sí.

De inmediato, los cibernautas le preguntaron cuál había sido la razón de su salida, ya que muchos recordaban que la agrupación se disolvió en medio de acusaciones de maltrato por parte de las bailarinas, quienes decidieron renunciar en el 2017.

Fue en otro video que la ahora solista contó la mala experiencia que vivió al lado de Yahaira, cuando apenas cumplía la mayoría de edad y recién iniciaba en el medio artístico.

“Es una historia muy larga. Había muchos problemas en la orquesta, nunca llegábamos a un acuerdo. Muchas veces la señorita tenía humores medio raros y uno se lo tenía que aguantar. En el escenario, antes de que entrara una de las bailarinas, a mí me j*día por todo, que si estoy muy gorda, que si bajé de peso, que si me equivoqué en una voz, o en un paso ”, dijo.

“ Era una vaina de que yo estaba en el escenario, me jala y me decía: ‘Deja de estar haciendo h*evadas’. A esto, aumentar que tenía 18 años y recién empezaba en la música. Tengo tantas cosas que decir. Pero dentro de todo, fue una experiencia de p**madre, aprendí bastante”, añadió.

Yahaira Plasencia es acusada de maltrato por exintegrante de su orquesta. (VIDEO: TikTok/@

LA ACUSÓ DE MALTRATO LABORAL EN EL PASADO

Esta no es la primera vez que Kimberly Pimentel sale al frente para contar la mala actitud de Yahaira. En el 2017, la artista aseguró que nunca renunció a la orquesta, sino que la despidieron junto a otras dos vocalistas porque no querían firmar un contrato “abusivo”.

“ Una de las clausulas que más me descuadró es que si hablabamos de ella teníamos que pagar una reparación civil de 30 mil soles (...) Ella sabe que tengo pruebas para avalar el maltrato pisoclógico que me ha causado. Nos ninguneaba, nos decía que nos bajemos de nuestra nube, que no hemos llegado a nada ”, señaló para el programa Amor, Amor, Amor.

Para probar sus acusaciones, la extrabajadora filtró un audio de Yahaira hablándole bastante ofuscada a las integrantes de su orquesta. “Acá no quiero estrellitas, no quiero hueva*** que se les están subiendo los humos porque están hasta las hue*** en ese aspecto”, se escucha a la salsera decir.

Kimberly Pimentel acusó a Yahaira Plasencia de maltrato laboral en el 2017. (VIDEO: Latina TV / Amor, Amor, Amor)

YAHAIRA PLASENCIA Y SU DESCARGO PÚBLICO

En el 2017, la intérprete de “Dime” afirmó que ella no estaba involucrada en el tema de los contratos y que no estaba obligando a nadie a firmarlo si no estaba de acuerdo con lo establecido.

Sobre los presuntos maltratos hacia Kimberly, Plasencia explicó: “Yo he tenido muchos percances con ella. En todo trabajo hay discusiones por cosas que no voy a decir y me sacan de las casillas. Ese audio es mi voz. Yo les dije que no se crean estrellitas porque recién estábamos empezando. Ella era una malcriada” .

