Yahaira Plasencia niega haber salido con político y le pide a Pancho Rodríguez no involucrarla

Yahaira Plasencia no quiere ser involucrada en temas de Pancho Rodríguez. (Foto: Instagram)

El nombre de Yahaira Plasencia volvió a estar involucrado en un escándalo, en esta ocasión, la salsera tuvo que salir a aclarar que ella no tenía nada que ver con los problemas legales que viene afrontando Pancho Rodríguez. La cantante no pudo evitar mostrar su indignación al saber que su examigo había dado a entender de manera indirecta que ella causó que Migraciones impida su ingreso a territorio peruano.

Como se recuerda, en una entrevista con Amor y Fuego, el chileno señaló que en el 2021 se encontraba saliendo con una mujer que aparentemente también se encontraba en coqueteos con un excongresista. El político al enterarse de su supuesto romance, se vengó de él sacándolo e impidiendo su ingreso al Perú.

Los conductores del magazine de Willax Telvisión en más de una ocasión mencionaron el nombre de Yahaira Plasencia y hasta le preguntaron de manera directa si la salsera era la mujer de la que él hablaba. Debido a que su proceso aún se encuentra en investigación, el exchico reality no quiso decir nada al respecto.

Por este motivo, el programa América Hoy se contactó con la salsera para saber su opinión al respecto. Ella de manera directa y tajante indicó que no tenía nada que ver con el modelo chileno, por lo que pidió que dejen de vincularlos.

“Ayer (jueves) Pancho Rodríguez ha salido en un programa de televisión diciendo que por culpa de una mujer no puede entrar al Perú, porque está involucrada con un político. No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica ”, inició la cantante.

“ Él no niega y tampoco afirma que sea yo, entonces eso es peor. Si él no lo descarta, lo voy a descartar yo para matar de una vez el tema. Me descarto yo sola . De alguna manera me ha salpicado y los rebotes no me favorecen en nada. Si va a hablar algo, que hable con nombres y apellidos, porque a mí me perjudica”, comentó visiblemente incómoda.

Yahaira Plasencia pidió que no la involucren más con Pancho Rodríguez, luego que el chileno diera a entender que por culpa de la salsera no puede ingresar al Perú.

PANCHO RODRÍGUEZ ASEGURA TENER PRUEBAS

Aunque indicó que tienes las pruebas necesarias para demostrar lo que dice, Pancho Rodríguez ha evitado decir el nombre del político que estaría evitando que ingrese al Perú mediante sus influencias en Migraciones. El chileno señaló bastante furioso que haría todo público si es que su apelación no es resuelta a la brevedad.

“Rodrigo, Gigi cómo están. Por un tema legal yo no puedo dar nombres hoy. Sin embargo, les voy a contar un poquito la historia porque también salía que estaban nombrando a una persona, yo no estoy nombrando a nadie...Yo el año pasado estuve saliendo con una chica, y me dijeron cuidado ella está saliendo con un político, yo me enteré y la encaré. Esta persona se hizo la ofendida, nos peleamos como dos semanas y después pasa el tiempo y ahí es cuando empieza a calzar todas las fichas... Para ser más exactos esta persona es un excongresista y yo no sé por qué se la agarró conmigo”, narró Pancho Rodríguez.

SEGUIR LEYENDO: