Así reaccionó Ale Venturo al conocer los rumores de su supuesto embarazo

Ale Venturo habría desmentido embarazo de peculiar manera. (Foto: Instagram)

En medio de los enfrentamientos entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la conductora de Magaly Tv: La firme dio a conocer que Ale Venturo, actual pareja del futbolista, se encontraría en la dulce espera. La polémica periodista señaló que la empresaria tenía 5 semanas de gestación.

“ Nosotros tenemos información privilegiada (...) nos ha llegado la información de que Ale Venturo estaría embarazada de 5 semanas (...) no puedo revelar nuestras fuentes, pero son totalmente certeras”, dijo la conductora de televisión.

Magaly Medina lanzó esta información mientras se encontraba entrevistando a la abogada del ‘Gato’, quien en ese momento señaló que desconocía sobre el tema. “Eso no es cierto, por lo menos yo no tengo conocimiento. No podría decirte si está o no está”, contestó la representante legal.

Luego de compartir esta noticia, en las redes sociales empezaron a surgir las interrogantes y muchos se preguntaron si realmente Ale Venturo se encuentra en la dulce espera, pues comparte mucho tiempo al lado de Rodrigo Cuba y en los últimos meses se han mostrado sumamente enamorados.

Por este motivo, los seguidores de la pareja acudieron a sus redes sociales para felicitarlos. Ellos de momento no han afirmado ni desmentido dicha información, pero la empresario ha dejado unas pistas que podrían indicar que no se encuentra embarazada.

Ella compartió en su cuenta de Instagram la rutina que realizó durante la mañana. Desde tempranas horas fue al gimnasio para luego tomar su desayuno con tranquilidad, el cual fue un café. Asimismo, cumplió con alistar a su hija para poder llevarla al colegio.

El café que consumió durante la hora del desayuno despertó las alarmas de sus fans, pues indicaron que si ella realmente se encuentra en la dulce espera no consumiría esta bebida, esto debido a que no es recomendado por los médicos, además que ella no es mamá primeriza.

Ale Venturo comparte la bebida que toma todas las mañanas para desmentir embarazo. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DICE ESSALUD SOBRE CONSUMO DE CAFÉ EN MUJERES EMBARAZADAS?

De acuerdo al portal oficial de EsSalud, las mujeres embarazadas no pueden consumir dicha bebida, esto debido a que no tiene ningún aporte nutricional para el feto que se encuentra creciendo en el interior.

“ Lo que come una mujer embarazada, es primordial para la nutrición de su bebé. De hecho, el vínculo entre lo que consume y la salud de su hijo es mucho más fuerte de lo que se piensa ”, se lee en la página web.

Además, el centro da una lista de otros alimentos que no se debe consumir durante la etapa de gestación. “Evitar las gaseosas, golosinas y dulces. Eliminar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Disminuir el consumo de café. No comer papas fritas, productos ultraprocesados, embutidos, entre otros”, dice.

SEGUIR LEYENDO: