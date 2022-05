Magaly Medina responde a carta notarial de Melissa Paredes: “Me defiendo como lo hago siempre”

Magaly Medina responde a carta notarial de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

La conductora Magaly Medina no se ha hecho ningún problema luego que Melissa Paredes le mandara una carta notarial y le pidiera que se rectifique de haberla tachado como mala madre, manipuladora de hombres, entre otros. Cabe indicar que en este documento, la actriz le aclara que si no lo hace, la demandará por difamación.

La opinión que emitió la periodista sobre Melissa no le sentó nada bien a la involucrada, pues a través de la carta le expresó su total rechazo. El encargado de difundir esta noticia fue Samuel Suárez, creador de Instarándula.

“El día 24 de mayo a través de Magaly TeVe: la firme, ud. ha emitido opiniones personales imprecisas y falsas respecto a las declaraciones vertidas por su invitado Rodrigo Cuba, donde se refiere sobre mi persona como una mujer que utiliza la seducción para manipular a los hombres, que incumplía en el pago de mis obligaciones económicas a nivel familiar, cuestionando mi habilidad y manejo y desempeño como madre, afirmando que soy una madre que pone en inminente peligro a mi hija menor ”, escribió Melissa Paredes en el documento que le hizo llegar la propia actriz.

En ese sentido, la exconductora de televisión amenazó con denunciar a Magaly Medina por difamación si no se rectifica en sus comentarios vertidos hace unos días en su programa.

La modelo le dio un plazo de 24 horas a Magaly Medina para que se rectifique tras haberle calificado como una mala madre.

LE RESPONDE A USUARIA

Ante ello, una usuaria no dudó en preguntar a Magaly Medina sobre el tema. Además, le expresó lo mucho que la quería. “Magaa, la Melissa te puso la denuncia ¿qué hacemos? btw, eres el éxito. ¡Te amamos!”, le escribió.

Lo que no imaginó es que la periodista le respondería en su mismo comentario. Bastante tranquila, escribió: “ Me defiendo como lo hago siempre” .

Estas palabras fueron respaldadas por sus seguidores, quien resaltaron que piensan igual que ella. “Cartas a todo el país que pensamos igual que tú”, “Gasta su sencillo si va a perder” , plasmaron los usuarios.

MAGALY MEDINA NO CONFÍA EN LA VERSIÓN DE MELISSA

En su programa, Magaly Medina aseguró que Melissa Paredes estaría buscando desestimar la conciliación que actualmente tiene con Rodrigo Cuba con el fin de lograr la tenencia completa de su menor, y próximamente lograr una pensión.

“Lo que quiere conseguir Melissa es que le den a ella la tenencia. Y creo que no va a parar, va a insistir, va a tratar de quitarle credibilidad y va a tratar de que todos nos formemos otra idea de quién es el ‘Gato’ Cuba. Creo que eso le va a ser bien difícil”, comentó la conductora.

“Yo te voy a decir por qué sí quieres plata (a Melissa). Lo que pasa es que debe ser una estrategia de su nuevo abogado y están montando toda una patraña para que ella la primera etapa, le concedan la tenencia en un juicio, y ese juicio va a querer desmontar la credibilidad que ahora como papá tiene el Gato”, comenzó explicando Magaly Medina.

“Ella dice ahora no quiero plata, pero ¿cuál es la segunda etapa? Y ahí está el truco. La segunda parte es que ella va a pedir al juzgado la alimentación. Va a hacer un juicio por alimentos. Porque es así, el padre que tiene la tenencia tiene que recibir del otro una cantidad, y eso es lo que ella busca. Porque ahora no tiene trabajo, porque no creo que el bailarín con su sueldito le de la vida que ella está acostumbrada. De pronto ahora no tiene ni para la gasolina”, acotó.

