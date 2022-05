Caso John Kelvin: Arriba Mi gente, América Hoy y los enfoques que dieron sobre la sentencia al cantante

Arriba Mi gente y América Hoy hablaron sobre la condena que recibió John Kelvin. (Fotos: Instagram)

Arriba Mi Gente y América Hoy, programas matutinos que compiten diariamente por el rating, comentaron este martes 31 de mayo la complicada situación que enfrenta John Kelvin, sentenciado a 21 años de cárcel por haber agredido física y sexualmente a Dalia Durán, su expareja y madre de sus hijos. Cada espacio televisivo tuvo un enfoque distinto.

Por un lado, las conductoras de América Hoy protagonizaron un tenso enfrentamiento en plena transmisión en vivo. Janet Barboza y Mariella Zanetti, invitada del día, consideraron que la pena fue “excesiva” para el cantante de cumbia, a diferencia de otros casos de agresión física y sexual contra la mujer.

“Hay muchos casos que quedan impunes, podemos poner mil ejemplos donde la justicia no alcanza. Con la sentencia a John Kelvin es como que ‘vamos a darles un poco de comida para que la población esté tranquila y vea que hay justicia’. No, esto nos demuestra que hay injusticia y que no se les mide a todos con la misma vara”, señaló la popular ‘Rulitos’.

El cumbiambero seguirá preso en el penal de Lurigancho. (Foto: Instagram/ johnkelvinoficial)

PUEDES LEER: John Kelvin, su arrepentimiento y lo que dijo la última vez que vio a Dalia Durán antes de su condena de 21 años de cárcel

Un pensamiento parecido tuvo Mariella Zanetti, quien afirmó: “Hay gente que lleva dos o tres años reclamando justicia. Por el amor de Dios, queremos igualdad. No queremos que el Poder Judicial diga ‘esto es un precedente, esto es lo que pasa cuando agredes a una mujer’. Eso no es verdad”. Pero no solo eso, también dio a entender que se trataría de una cortina de humo.

Ethel Pozo, Brunella Horna y Christian Domínguez no estuvieron de acuerdo y consideraron que la sentencia sí fue justa, ya que las pruebas así lo han demostrado ante la justicia. Además, los tres señalaron que la pena debería ser así para todos los agresores, independientemente que sea una persona mediática o no.

“¿Por qué no pensar que ahora puede ser así? Luchamos día a día para que no haya más mujeres violentadas. Entonces, cuando ponen una sentencia de 21 años dicen ‘ay, no es demasiado’. La doctora ha dicho que, legalmente, deberían ser más de 30 años. No es exagerado. Empecemos haciendo el cambio”, comentó la hija de Gisela Valcárcel bastante incómoda.

Janet Barboza y Mariella Zanetti cuestionaron sentencia contra el John Kelvin | VIDEO: América TV / América Hoy

ARRIBA MI GENTE

Por otro lado, en el espacio de Latina Televisión, los conductores dejaron en claro que opinarían del caso en torno al tema penal, dejando de lado que John Kelvin sea un conocido cantante de cumbia.

“Este contexto viven cientos de familias en nuestro país. Esto marca un precedente con respecto a la celeridad con la que se deben atender un caso. Hay que recordarle a la audiencia que para que se considere agresión sexual, tiene que pasar por peritos que evaluen física y psicologicamente a la víctima ”, sostuvo la periodista Karina Borrero.

Gianella Neyra consideró que Dalia Durán ahora es un ejemplo para las mujeres que temen denunciar a sus agresores. “Es importante que Dalia pueda alzar la voz porque hay tantas mujeres que le pasa eso, que tienen vergüenza o miedo de hablar. Estos casos, que hacen bulla, nos da la tranquilidad de saber que no estamos solas”.

Cuando Santi Lesmes señaló que muchos creían en redes sociales que la sentencia era “desproporcionada” contra John Kelvin, su amigo; Karina Borrero le señaló que no era correcto entrar en la polémica de “¿Por qué a otros se les da menos y a él más?”.

“No es que la justicia esté mal aquí (en el caso John Kelvin). La justicia no ha hecho su trabajo en los otros casos y, posiblemente, sí hayan sido diligentes en el caso de John Kelvin porque es mediático. Que hayan sido diligentes no desmerece el hecho que este cantante sea un agresor. Esto marca un precedente”, resaltó.

Los conductores de Arriba Mi Gente opinan sobre el caso John Kelvin | VIDEO: Latina TV / Arriba Mi Gente

SEGUIR LEYENDO: