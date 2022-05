John Kelvin: Janet Barboza y Mariella Zanetti generaron polémica al criticar sentencia contra el cantante

Janet Barboza y Mariella Zanetti cuestionaron al poder judicial por sentencia contra John Kelvin. (Foto: Composición Infobae)

Este martes 31 de mayo, las conductoras de América Hoy se enfrentaron por el caso John Kelvin, cumbiambero que pasará los siguientes 21 años de su vida en prisión por haber agredido física y sexualmente a su esposa Dalia Durán. Mientras que Janet Barboza y Mariella Zanetti señalaron que la sentencia fue desproporcionada, Ethel Pozo y Brunella Horna consideraron que sí fue justa.

La primera en desatar toda su indignación fue la popular ‘Rulitos’, quien no ocultó su molestia por la decisión tomada por el Poder Judicial. Según dijo, hay otros casos iguales o mucho más graves que siguen impunes en el país, como el caso de Solsirret Rodríguez, por lo que no entiende por qué a John Kelvin lo sentenciaron a tantos años tras las rejas.

“Me deja un sinsabor. Hay muchos casos que quedan impunes, podemos poner mil ejemplos donde la justicia no alcanza. Con la sentencia a John Kelvin es como que ‘vamos a darles un poco de comida para que la población esté tranquila y vea que hay justicia’. No, esto nos demuestra que hay injusticia y que no se les mide a todos con la misma vara”, manifestó furiosa.

Amor y Fuego publicó la primera imagen de John Kelvin detenido. (Foto: Willax)

Quien estuvo de acuerdo con su parecer fue Mariella Zanetti, invitada del día. Ella señaló que las autoridades no reaccionan de la misma manera cuando una mujer no conocida en el medio denuncia un caso de agresión. Además, porque los agresores no son sentenciados a penas tan altas como ha sucedido con el cumbiambero.

“Es porque es una persona mediática o porque hay una cámara. Recordemos un caso bien mediático, a la chica que la arrastraron por el hotel. Le dieron un año (de cárcel) (...) Que el caso de John Kelvin no sirva de pantalla de humo, es que en este país pasa de todo”, comentó la exvedette.

ETHEL POZO Y BRUNELLA HORNA EN DESACUERDO

Christian Domínguez interrumpió a Mariela Zanetti y a Janet Barboza para aconsejarles no se dejen llevar por el sentimentalismo, puesto que ambas conocen a Jhon Kelvin.

“Seguramente nos dará pena, pero la verdad es una sola. Yo por más que lo pueda conocer, creo que el hombre que golpea a una mujer es un cobarde. Al decir ‘me parece demasiado’, la justicia no es igual a todos, debería ser sí, pero debe empezar con algo”, dijo.

Al igual que él, Ethel Pozo y Brunella Horna consideraron que las opiniones de sus colegas eran contradictorias. “Queremos justicia, pero cuando se ponen los 21 años queremos que retrocedan”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. “Esto puede servir como ejemplo de que a las mujeres no se le toca, que sean sentencias duras”, añadió la rubia presentadora.

Janet Barboza y Mariella Zanetti cuestionaron sentencia contra el John Kelvin | VIDEO: América TV / América Hoy

¿POR QUÉ JOHN KELVIN ESTÁ EN LA CÁRCEL?

En julio del 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento, ubicado en el distrito de San Miguel. Esto ocurrió la madrugada del 5 de julio.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Pero no solo eso, según manifestó la cubana en el programa Magaly TV La Firme, el exintegrante del Grupo 5 también la agredió sexualmente aquel día. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, detalló.

Asimismo, mostró los chats en los que John Kelvin la amenazaba con deportarla del país por haberlo desalojado de su departamento donde vivía con ella y sus hijos, y por exponer su relación a los medios.