Productor de América Hoy sabía de la separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba antes del ampay

¡Más confesiones! Este 30 de mayo se dio a conocer que el productor de ‘América Hoy’, Armando Tafur, sabía de la separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba antes que se emitiera el polémico ampay con Anthony Aranda.

Todo comenzó cuando las conductoras del espacio matutino se encontraban debatiendo sobre los nuevos chats que la exreina de belleza le envió al periodista Samuel Suárez para los difunda en Instarandula, demostrando que desde los primeros días de octubre ya no estaba en una relación sentimental con el futbolista.

Fue Janet Barboza, quien reveló que Armando Tafur conocía de la ruptura entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La popular ‘Retoquitos’ señaló que su productor le estaba diciendo que siempre estuvo enterado que la actriz había dado por terminado su matrimonio.

“Nos indica el productor que él sí sabía, que a él si le había comunicado que estaban separados”, dijo Barboza sorprendiendo a sus compañeras.

Asimismo, aseguró que en aquel entonces pasaron una nota sobre las parejas de la farándula que se estaban separadas y Melissa Paredes comentó al respecto. “Incluso, dice que cuando hicimos una nota sobre las parejas que se separan, Melissa dio su opinión sobre el tema”.

Por su parte, Ethel Pozo recalcó que no sabía nada del tema y recordó que un día antes que se difundiera el ampay con el bailarín, ella se dio cuenta que Melissa Paredes no estaba usando su anillo de matrimonio.

“Un martes, un día antes del ampay, me olvidé mi anillo de compromiso. Vine (al canal) un poquito nerviosa. Le dije a Melissa y cuando le vi la mano ella no tenía nada. Le pregunté ‘¿y tu anillo?’ y como que se volteó e hizo un juego de miradas con el productor. No pregunté más y me quedé sorprendida”, contó Ethel.

Cabe resaltar que, hasta el momento Rodrigo Cuba no se ha pronunciado acerca de las nuevas conversaciones que dejan entrever que habría mentido sobre su separación, pues el pelotero asegura que ellos seguían juntos hasta el día del ampay.

MELISSA PAREDES PODRÍA VOLVER A LA CONDUCCIÓN DE AMÉRICA HOY

Armando Tafur, productor del programa América Hoy, se refirió a la entrevista que le hizo Ethel Pozo a Melissa Paredes y sorprendió al revelar que no cierra la posibilidad de que la modelo pueda volver al magazine.

“No descarto que Melissa, en algún momento, regrese al programa. Si me preguntas por el equipo ideal, veo a Janet, Ethel, Melissa y Brunella juntas. Sí la veo en la foto, no la descarto, siempre y cuando todo vaya dentro del cauce”, comentó en conversación con Trome.

Además, Armando señaló que vio distinta a Melissa Paredes luego de varios meses fuera de la pantallas, tras el escándalo en el que se vio involucrada junto a su actual pareja Anthony Aranda.

“Sentí una Melissa diferente a la que estuve viendo en los últimos meses en pantalla. Creo que el día que Melissa estuvo en el programa después del llamado ampay estaba como en la nebulosa, en otra situación que no es la que está ahora. La he visto mucho más centrada y enfocada en lo que quiere, en su objetivo que, me imagino, es pedir esa nueva conciliación con Rodrigo”, comentó el productor.

Melissa Paredes podría volver a conducir en 'América Hoy'.

