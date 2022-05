Rodrigo Cuba le preguntó a Melissa Paredes “cómo está” tras enviar comunicado desmintiéndola

Rodrigo Cuba y su inesperada pregunta a Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Una conversación que autorizó mostrar Melissa Paredes a Samuel Suárez ha causado sorpresa a muchos. Resulta que Rodrigo Cuba habría hablado con la modelo después de emitir el comunicado desmintiéndola.

Como se recuerda, tras difundirse el ampay con Anthony Aranda, Melissa compartió un comunicado donde señala que estaba separado del futbolista. Por su parte, Cuba publicó horas después otro comunicado desmintiéndola e indicando que recién se daba por enterado de la separación.

Cuando todos creían que los ánimos entre ambos ardían, resulta que era todo lo contrario. La pareja seguía conversando de manera cordial, incluso se lee que el futbolista le pregunta cómo sigue. Ella le responde: “Mal Rodrigo, mal”, continuando una charla fluida.

Ante ello, Samuel Suárez, creador de Instarándula, no dudó en reaccionar y expresar su asombro.

“Lo que acabo de mostrar es bizarro. Par de locos por donde lo vean. Viste que Melissa le pasa el comunicado con carita triste y después el Gato le escribe ‘¿Cómo estás?’ o sea el Gato después de hacer su comunicado desmintiéndola, dejándolo mal parada a nivel nacional ‘¿Cómo estás?’ ¿Qué pasó?. No entiendo”, indicó desconcertado.

“Para mi ambos son un par de chiflados, para mí no hay otra explicación. Ni a favor del Gato ni de Melissa. Par de chifladazos, nos loquearon mal. Porque la gente no cree en la veracidad de Melissa, por qué en su momento no sacar los mensaje”, continuó.

Asimismo, el popular Samu señaló que la modelo le dijo que tiene más material, incluso hasta videos, pero no le dio mayores detalles.

“Ella jura que tiene más cosas y hasta hay un video, que no me dijo el contenido. Obviamente le pregunté porque ahora y por qué no antes. Su respuesta fue porque lo estaba guardando para un posible juicio”, dijo.

A continuación la conversación:

M: ¿Cómo estás tú?

R: Ahí, pues

M: Sí, me imagino. Yo igual. (Le envía pantallazo del primer comunicado de Rodrigo y adjunta una carita triste).

R: ....

M: (carita triste)

R: ¿Cómo está M..?

M: Está bien

R: ¿Ya cenaron? ¿Tú cómo sigues?

M: Mal Rodrigo. Mal

R: ¿Estás sola en la casa con la bebé?

M: Ahora sí. Ya se fueron las chicas.

Conversación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba después del comunicado. (Foto: Instagram)

(...)

M: Ok. Vamos hablando igual.

R: Esta bien. Ten cuidado con la bebé si sales. Que no la expongan estos de la prensa.

M: No la exponen nunca. Eso está prohibido. El otro día que yo estab a con ella dejaron de grabar cuando la iba a cargar.

R: Ok ok.

M: Es un delito que la saquen así como si nada.

R: Sí, claro.

Samuel Suárez impactado con los pantallazos de Melissa Paredes. El creador de Instarándula no tomó partido por nadie y criticó la conversación de la modelo con Rodrigo Cuba. (Video: Instarándula)

