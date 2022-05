Melissa Paredes aseguró que solo “fue un besito” con Anthony Aranda y no fue infiel

Melissa Paredes asegura que solo se dio un beso con Anthony Aranda. (Foto: Composición)

Melissa Paredes volvió a pronunciarse sobre su ampay con Anthony Aranda. Esta vez, la modelo conversó con Samuel Suárez y reveló algunos detalles del término de su matrimonio con Rodrigo Cuba y la relación que tenía con el futbolista antes de que aparecieran sus imágenes con el bailarín.

Como se recuerda, la actriz aseguró que estaba separada de su esposo cuando se difundió el video con el bailarín. En este ampay, ambos se encontraban en el estacionamiento de un gimnasio dándose apasionados besos y se dejó entrever que habría pasado algo más.

SOLO FUE UN BESO CON ANTHONY

En conversación con Samuel Suárez, Melissa Paredes confesó que el ampay con el bailarín no pasó de un beso. Para la modelo, no pasaba nada entre ambos e incluso no lo considera una infidelidad.

“Al ampay que vimos todos con el ‘Activador’, del escándalo que originó todo esto, ella considera que fue un beso. No fue más allá de un beso y me lo dejó claro en dos oportunidades. Fue un besito nomás lo que pasaba entre ellos en ese entonces. Lo que no es considerado para ella infidelidad”, reveló.

Melissa Paredes asegura que solo se 'dio un besito' con Anthony Aranda en el ampay. (Video: Instarándula)

NO AUTORIZÓ A SU MAMÁ

Melissa Paredes le contó a Samuel Suárez que no sabía que su mamá aparecería en el programa de Ethel Pozo. Además, señaló que le reclamó a su progenitora el haber salido en televisión sin haberle comentado antes.

“Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar, incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para hacerle el escándalo de la vida que cómo es posible que su mamá esté ahí”, señaló.

Incluso, reveló que mientras su madre aparecía en vivo, su hermana y ella la llamaban sin parar para que corte la comunicación. Como era de esperarse, no recibió respuesta en el momento por lo que luego tuvieron una seria conversación.

“Le intentó reventar el celular con su hermana a su madre para que deje de salir en las pantallas a hablar y obviamente no contestaba. Definitivamente fue a requintarle, a renegar después por qué había salido a exponerse en televisión con todo este caso”, agregó.

Melissa Paredes se molestó con su mamá por presentarse en América Hoy sin su consentimiento. (VIDEO: Instarandula)

DEMUESTRA QUE SUS CHATS NO SON EDITADOS

Para dejar claro que sus pruebas son verídicas, Melissa Paredes mostró una grabación de su celular en la que se lee toda su conversación con Rodrigo Cuba. Nuevamente, la exconductora de televisión envió sus pruebas a Samuel Suárez para que lo hiciera público.

En el clip, la actriz asegura que graba este video como medida de prevención por si llega a perder todas las pruebas. “Para que vean que esto es real. Estoy grabando esto por si me roban el celular o algo ya tengo miedo con esta gente”, señala la conductora.

Por su parte, Samuel Suárez señaló que esta prueba desmentiría la versión de Rodrigo Cuba y que por eso el futbolista no se ha pronunciado en sus redes sociales. “Hace unas horas me lo envió (el video) Melissa Paredes. Ella me envió 4 vídeos y cada uno dura más de un minuto. Pasa el dedo por todo el WhatsApp, por toda la conversa como demostrando que no son pantallazos falsos. Es quizá por eso que el ‘Gato’ (Cuba) no ha salido en sus redes a decir que esto es ‘trucho’”, comentó el creador de Instarándula.

Melissa Paredes muestra video de sus chats con Rodrigo Cuba. (Video: Intarándula)

