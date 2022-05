Samuel Suárez impactado con los pantallazos de Melissa Paredes: “Ella y Rodrigo Cuba, par de chiflados”

Samuel Suárez desconcertado con los chats de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Tras mostrar los pantallazos de la conversación por WhatsApp entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, antes y después del ampay, Samuel Suárez no dudó en expresar su sorpresa por el contenido de estos chats, calificando a la pareja como un “par de chiflados”.

El creador de Instarándula señaló que no tomará partido por nadie, pues la interacción entre la modelo y el futbolista - a su parecer - es totalmente jalada de los cabellos.

Cabe indicar que en estas conversaciones se ve a un Rodrigo y una Melissa bastante cordiales, notoriamente distanciados pues no hay palabras cariñosas entre ellos. Después del ampay, donde todos suponíamos un reclamo, el deportista la sigue tratando de la misma manera, incluso le pide que no deje de comer. En otro momento, parecería que llegan a un acuerdo de no hablar ante la prensa.

MIRA TAMBIÉN: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Los chats y contradicciones sobre su separación, ¿quién dice la verdad?

Sin embargo, hay una parte que sorprendió mucho más al periodista. Cuando Melissa hace captura del comunicado que emitió Rodrigo y la envía en la conversación adjuntando una carita triste. Aquí el futbolista le pregunta cómo estás, y ella continúa la conversación contándole su sentir.

“Lo que acabo de mostrar es bizarro. Par de locos por donde lo vean. Viste que Melissa le pasa el comunicado con carita triste y después el Gato le escribe ‘¿Cómo estás?’ o sea el Gato después de hacer su comunicado desmintiéndola, dejándolo mal parada a nivel nacional ‘¿Cómo estás?’ ¿Qué pasó?. No entiendo”, indicó desconcertado.

“Para mi ambos son un par de chiflados, para mí no hay otra explicación. Ni a favor del Gato ni de Melissa. Par de chifladazos, nos loquearon mal. Porque la gente no cree en la veracidad de Melissa, por qué en su momento no sacar los mensaje”, continuó.

Asimismo, el popular Samu señaló que la modelo le dijo que tiene más material, incluso hasta videos, pero no le dio mayores detalles.

“Ella jura que tiene más cosas y hasta hay un video, que no me dijo el contenido. Obviamente le pregunté porque ahora y por qué no antes. Su respuesta fue porque lo estaba guardando para un posible juicio”, dijo.

Samuel Suárez impactado con los pantallazos de Melissa Paredes. El creador de Instarándula no tomó partido por nadie y criticó la conversación de la modelo con Rodrigo Cuba. (Video: Instarándula)

MELISSA PAREDES GRABA VIDEO DE SUS CHATS

Samuel Suárez, creador de la cuenta Instarándula, mostró una parte de los videos que le envió Melissa Paredes. Incluso señaló que los recibió hace solo unas horas, luego de que se cuestionara la credibilidad de la modelo.

En el video se oye a la actriz decir que graba esto como medida de precaución porque teme que sus pruebas puedan desaparecer tras mostrarlas. “Para que vean que esto es real. Estoy grabando esto por si me roban el celular o algo ya tengo miedo con esta gente”, señaló la exconductora de América Hoy.

Melissa Paredes muestra video de sus chats con Rodrigo Cuba. (Video: Intarándula)

SEGUIR LEYENDO: