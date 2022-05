Melissa Paredes revela sus chats de WhatsApp con Rodrigo Cuba para desmentirlo

Melissa Paredes le escribió Hola, guapo a Rodrigo Cuba tras pedirle perdón por ampay. (Foto: Instagram/ ATV)

Luego de las fuertes revelaciones que hizo Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes, la modelo se ausentó de las redes sociales durante varios días, pues dejó de publicar su día a día como tenía acostumbrado a sus seguidores. Ella prefirió guardar silencio tras ser catalogada como mentirosa por muchos, pues las pruebas que mostró el futbolista así la dejaban.

Cuando todos pensaban que la actriz no saldría a defenderse, ella durante este tipo estuvo recolectando sus propias pruebas para desmentir a su ahora exesposa; sin embargo, en esta ocasión no fue al programa América Hoy para dar sus descargos, sino acudió al portal Instárandula.

El creador de esta página, Samuel Suárez, dio a conocer la noticia y señaló que conversó durante casi media hora con Melissa Paredes sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Cuba.

Asimismo, ella le compartió una serie de pantallazos de WhatsApp para demostrar que lo que dijo en su momento el futbolista era mentira. Según se puede leer en todas las conversaciones que tuvieron ellos días antes del ampay, ellos habían dejado de tratarse como una pareja debido a que ya estaban separados.

“11:43 de la noche tuve una llamada misteriosa, Melissa Paredes se comunicó conmigo. Conversamos por aproximadamente media hora, grabé la llamada pero no me autorizó a difundirla. Les voy a contar todo lo que hemos conversado. Lo que sí me autorizó es mostrar los pantallazos ”, dijo Samu.

El periodista invitó a sus seguidores a leer las capturas de pantalla y sacar sus propias conclusiones, señaló que él no iba a opinar sobre el tema ya que no le correspondía tras tener esta primicia.

Cabe resaltar que en algunas de las conversaciones se puede leer claramente como Rodrigo Cuba le pregunta a Melissa Paredes si alguien de su trabajo ‘sabía’, aunque en la conversación no precisa sobre qué estaba hablando, muchos han supuesto que hablaba sobre su separación.

En ese mismo chat, la modelo le indica que no le ha dicho a nadie de su trabajo sobre ‘el fin de su matrimonio’ y le hace la misma pregunta al futbolista, indicando que él tenía una relación más cercana con sus compañeros de trabajo debido a los años que se conocían.

MENSAJES ANTES DEL AMPAY

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

MENSAJES DESPUÉS DEL AMPAY

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

SEGUIR LEYENDO: