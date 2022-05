¿Melissa Paredes podría volver a América Hoy tras entrevista con Ethel Pozo?

Melissa Paredes podría volver a conducir en 'América Hoy'.

Melissa Paredes decidió volver a dar una entrevista exclusiva a América Hoy, esta vez tras las declaraciones de su exesposo Rodrigo Cuba sobre la nueva propuesta de conciliación que presentó la semana pasada.

Sin embargo, esta exclusiva podría tener un trasfondo, pues luego de aparecer en el magazine tras su ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes fue despedida del programa y no fue nuevamente invitada hasta el día de hoy.

Frente a ello Armando Tafur, productor del programa América Hoy, se refirió a la entrevista que le hizo Ethel a Melissa y sorprendió al revelar que no cierra la posibilidad de que la modelo pueda volver al magazine.

“No descarto que Melissa, en algún momento, regrese al programa. Si me preguntas por el equipo ideal, veo a Janet, Ethel, Melissa y Brunella juntas. Sí la veo en la foto, no la descarto, siempre y cuando todo vaya dentro del cauce”, comentó en conversación con Trome.

Además, Armando señaló que vio distinta a Melissa Paredes luego de varios meses fuera de la pantallas, tras el escándalo en el que se vio involucrada junto a su actual pareja Anthony Aranda.

“Sentí una Melissa diferente a la que estuve viendo en los últimos meses en pantalla. Creo que el día que Melissa estuvo en el programa después del llamado ampay estaba como en la nebulosa, en otra situación que no es la que está ahora. La he visto mucho más centrada y enfocada en lo que quiere, en su objetivo que, me imagino, es pedir esa nueva conciliación con Rodrigo”, comentó el productor.

ETHEL POZO YA NO ES AMIGA DE MELISSA PAREDES

Al presentar la entrevista, Janet Barboza llamó la atención al señalar que esperaba la conversación entre Ethel Pozo y su amiga Melissa Paredes, pero la hija de Gisela Valcárcel no dudó y de inmediato aclaró que ya no tiene ninguna relación cercana a la modelo.

“(Entrevista) A mi compañera, que fue mi amiga hasta diciembre y luego sabe todo el Perú que nos distanciamos”, señaló bastante firme Ethel Pozo.

Tras la presentación de la nota, Barboza no dudó en volver a consultarle a Ethel Pozo sobre su relación con Melissa Paredes y le preguntó: “¿Ya no es tu amiga Melissa Paredes?”.

“No hemos continuado la amistad. Amiga me parece que es, gente a la que frecuentas, gente con la que hablas todos los días, gente que sabe qué pasa con tu vida. Yo no volví a hablar con ella desde diciembre, desde el año pasado”, agregó Ethel Pozo.

Ethel Pozo confirma que ya no es amiga de Melissa Paredes. (VIDEO: América Hoy)

Cabe recordar que, el año pasado, cuando Melissa Paredes reveló en América Hoy que llevaba varios meses separada de Rodrigo Cuba, señaló que personas cercanas a ella estaban enteradas del tema, por lo que Ethel Pozo quedó sorprendida ya que se consideraba su amiga.

“No, perdóname, a ustedes no se los dije. Mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían, todos lo sabían”, fue la respuesta de Melissa que desató polémica por la amistad que tenía con la hija de Gisela.

