Melissa Paredes revela por qué no sacó sus chats de WhatsApp con Rodrigo Cuba meses atrás

Este domingo 29 de mayo, el periodista Samuel Suárez continúa revelando en su página de Instagram ‘Instarandula’ más detalles de su conversación con Melissa Paredes, quien le envió 44 pantallazos de su conversación de WhatsApp con Rodrigo Cuba para demostrar que él sí sabía de su separación.

Asimismo, hablaron más de 20 minutos por teléfono donde el comunicador aprovechó para hacerle múltiples preguntas sobre el escándalo que viene protagonizando con el futbolista. Según reveló el popular ‘Samu’, la exreina de belleza le contó los motivos que tiene para enviarle sus chats en la actualidad y no en el pasado.

Recordemos que, en los últimos días ha sido el jugador del Sport Boys el único que ha enviado sus pantallazos de WhatsApp a distintos programas de televisión para que se diera a conocer lo que hablaba con la modelo días antes de su ampay con Anthony Aranda.

“No deja de ser raro que no haya sacado sus pantallazos donde tenía sus conversaciones completas con el ‘Gato’ en su momento (...) Yo le llegué a preguntar por qué ahora y por qué no antes”, dijo el también reportero.

Según comentó, Melissa Paredes estaba guardando sus conversaciones para un posible juicio con el padre de su hija. Además, hubo algunas personas que le aconsejaron guardar todo y no hacerlo público.

“Su respuesta fue porque ‘porque las estaba guardando para un posible juicio’ y que había mucha gente detrás que le decía que no las saque, que no haga esto y lo otro. Ella decidió guardarlo. Extraño, lo sé”, contó.

En otro momento, Samuel confesó que la exconductora de América Hoy tendría más pruebas que dejarían mal parado a su expareja. “Ella hasta jura y me ha dicho que más cosas, que no va a sacar, hasta hay un vídeo que no me dijo tampoco el contenido”.

Hasta el momento, Rodrigo Cuba no se ha pronunciado sobre los nuevos chats que se han publicado y que desmotarían su separación de la actriz días antes que se difundiera sus imagenes besando al bailarín.

Melissa Paredes revela por qué no sacó sus chats con Rodrigo Cuba meses atrás. (VIDEO: Instarandula)

