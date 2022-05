Mayella Lloclla: actriz de Dos Hermanas arremete contra Melissa Paredes por exponer su vida privada

Mayella Lloclla se mostró en desacuerdo con la actitud de Melissa Paredes. (Foto: Composición)

La reconocida actriz Mayella Lloclla sorprendió al referirse de Melissa Paredes y su enfrentamiento con Rodrigo Cuba. Como se recuerda, la artista compartió roles con la modelo cuando actuó en la telenovela ‘Dos hermanas’. Ambas interpretaron los papeles principales en la mencionada producción de Michelle Alexander.

Mayella Lloclla, quien se ha caracterizado por no exponer su vida privada, no dudó en cuestionar la actitud de Melissa Paredes, quien se ha visto en el ojo de la tormenta debido al enfrentamiento mediático que viene protagonizando tras ser su ruptura con Rodrigo Cuba.

Cabe recordar que cuando se pensó que las aguas se estaban calmando, nuevas declaraciones avivaron la pelea. Incluso, han llegado a mostrar sus chats por WhatsApp para demostrar quién dice la verdad.

“Siento que estos escándalos los hacen a propósito para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero. Qué fea manera de poder conseguirlo con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, señaló en una entrevista con El Popular.

Respecto a si estaba de acuerdo en que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes no pensaban en su hija al protagonizar este escándalo mediático, la actriz de Luz de Luna 2 no dudó en asentir.

“Así es, porque al final, eso queda de por vida marcado. Es un daño absurdo, los adultos somos más analíticos y debemos ver por el bienestar de nuestros hijos”, acotó.

¿QUÉ PASÓ CON RODRIGO CUBA Y MELISSA PAREDES?

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes vienen enfrentando una pelea mediática después de que la modelo fuera captada con el bailarín Anthony Aranda. Mientras la actriz indica que no faltó el respecto al matrimonio porque ellos ya estaban separados, el futbolista indica todo lo contrario. Incluso, señala que su expareja le pidió tener otro hijo.

Paredes aclaró que lo hizo porque quería salvar su matrimonio. Ambos se encuentran en constantes ataques, mostrando sus chats de WhatsApp para probar quién es el que dice la verdad.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes y todas sus declaraciones. Foto: Captura.

¿QUÉ PIENSA MICHELLE ALEXANDER SOBRE MELISSA PAREDES?

Michelle Alexander, productora de Dos Hermanas y quien le dio la primera oportunidad como actriz a Melissa Paredes, cuestionó que la madre de la actriz apareciera en América Hoy, el pasado 25 de mayo, para defenderla. La realizadora no pudo ocultar su sentir y, de inmediato, lo plasmó en su cuenta de Instagram. “Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes”, fue su primer comentario. Mientras que en otra publicación escribió: “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”.

Michelle Alexander borro publicaciones sobre Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Infobae se comunicó con la productora y se le preguntó al respecto. “Yo simplemente publico y no doy nombre, no voy a hablar más al respecto”, señaló en ese momento la creadora de Del Barrio Producciones en un principio.

Sin embargo, resaltó que si bien no escribió el nombre de Melissa Paredes en su publicación, es obvio a quién iba dirigido su mensaje.

“No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto. A quien se refiere no he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero. Pero no voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, acotó la productora de Luz de Luna 2 el pasado miércoles 25 de mayo.

Celia Rodríguez afirmó que Rodrigo Cuba también salía cuando estaba separado de su hija Melissa Paredes. VIDEO: (América / América Hoy)

