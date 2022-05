Melissa Paredes y el consejo que le dio a Rodrigo Cuba tras ampay: “Es difícil, pero tienes que estar bien”

Melissa Paredes da consejo a Rodrigo Cuba tras ampay. (Foto: Instagram)

La modelo Melissa Paredes difundió a través de Instarándula unos chats que tuvo con Rodrigo Cuba antes y después del ampay. Aquí la exconductora de TV y el futbolista se tratan de forma cordial y como amigos, haciendo suponer que sí había un acuerdo de separación antes de divorciarse.

Incluso, en uno de los chats, se puede leer cómo Melissa Paredes hasta le aconseja a su entonces esposo a superar lo que estaba viviendo, el reciente ampay de ella con el bailarín Anthony Aranda.

Como se recuerda, este video fue difundido a nivel nacional el 20 de octubre del 2021, y lejos de reprocharle o reclamarle, Cuba conversa de forma tranquila sobre el tema, según se puede leer en las conversaciones difundidas por Melissa Paredes.

Incluso, le pide a la modelo que no deje de comer. Ante ello, la actriz le responde: “¡Tú come! Tienes que jugar, tienes que estar fuerte. ¡Yo sé que en estos momentos eso es difícil, pero no imposible! Tienes que estar bien por tu hija”.

Rodrigo Cuba le pregunta si ha comido, mientras que Melissa Paredes le pide a su aún esposo que también se alimente, que no se descuide por su hija. Incluso, le dice que superará este momento aunque parezca imposible.

A continuación la conversación:

R ¿Cómo están? ¿Todo bien?

M Está viendo dibujitos (su hija) ¿Tú cómo estás?

R: Yo, almorzando. ¿Qué van a comer? Come, por favor.

M: Pollo al horno con puré. Ojalá me entre. Tú come, tienes que jugar, tienes que estar fuerte. Yo sé que estos momentos es difícil, pero no imposible. Tienes que estar bien por M... (su hija).

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

LOS 44 PANTALLAZOS DE SU CONVERSACIÓN CON EL GATO CUBA

En esta última edición de Instarándula, Samuel Suárez cuenta que tuvo una larga conversación con Melissa Paredes, quien lo sorprendió llamándolo. Aunque pensó que la modelo le iba a reprochar las críticas que tuvo hacia ella, el periodista terminó teniendo una charla tranquila con la actriz, la cual duró casi media hora y evitó exponer hasta que la joven le de la autorización.

Sin embargo, mientras espera que le den el ok, Suárez contó que la notó más franca. Ella le contó su verdad de antes y después del ampay. Dicho esto, expuso los pantallazos de Melissa le envió.

“11:43 de la noche tuve una llamada misteriosa, Melissa Paredes se comunicó conmigo. Conversamos por aproximadamente media hora, grabé la llamada pero no me autorizó a difundirla. Les voy a contar todo lo que hemos conversado. Lo que sí me autorizó es mostrar los pantallazos”, dijo el popular Samu.

Se trata de 44 capturas de una conversación que tuvo con Rodrigo Cuba, donde muestras que ya estarían distanciados antes de divorciarse.

Aquí algunas capturas de la conversación:

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

