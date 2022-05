Jazmín Pinedo sorprende al revelar que se compró un departamento: “Estoy súper contenta”

Jazmín Pinedo feliz de adquirir un departamento propio. (Foto: Captura)

Jazmín Pinedo reapareció en la televisión tras estar varios meses alejada de las pantallas. La exchica reality estuvo como invitada en Más Espectáculos conduciendo el bloque junto a ‘Choca’ Mandros, para luego aparecer en el set de En Boca de Todos y participar en una divertida secuencia de preguntas y respuestas.

Este 18 de mayo, la popular ‘Chinita’ sorprendió al revelar en vivo que se había comprado su propio departamento como regalo por el Día de la Madre. Esta noticia comenzó divulgándose por Tula Rodríguez, quien señaló que fruto del esfuerzo y trabajo de la exconductora de Esto es Guerra fue posible adquirir su casa propia.

Ante ello, la modelo se mostró muy feliz y contó que, actualmente, se encuentra dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades y tratar de remodelar su hogar. “Gracias. En verdad es un regalo que me di por el Día de la Madre. Estoy súper contenta, estoy a punto de mudarme y estoy corriendo como una loca todo el tiempo literal” .

“Estoy muy feliz. Yo creo que cuando uno se esfuerza, trabaja y se enfoca, obtiene los resultados que quiere (...) Estoy con todo el tema de la mudanza, un poco complicada con los tiempos, pero ahí estoy tratando de encontrar un equilibrio” , agregó, mientras que Maju Mantilla la felicitaba. Sin embargo, Gino Pesaressi comentó que la modelo se habría comprado su segundo domicilio y a lo que Jazmín Pinedo reaccionó callándolo y aclaró.

“Tenía un terreno, pero se lo regalé a mi mamá por el Día de la Madre. Esa es la idea, trabajar e invertir nuestro dinero y poder salir adelante”, agregó la exintegrante de EEG con una sonrisa en el rostro.

Cabe resaltar que, hoy en día Jazmín Pinedo está conduciendo un canal de YouTube donde se encarga de ser la presentadora de un Bingo, que regala dinero en sus días de emisión. Con esto, la influencer ha vuelto a hacer una de las cosas que más le gustan, según sus palabras, la conducción.

Jazmín Pinedo sorprende al revelar que se regaló un departamento. (VIDEO: América TV)

JAZMÍN PINEDO PREFIERE A GINO ASSERETO SOBRE ANTHONY ARANDA EN EEG

Anthony Aranda regresó a Esto es Guerra luego de recuperarse de su lesión en el tobillo. Aunque Gino Assereto fue convocado para reemplazarlo por un par de semanas, el popular ‘Tiburón’ no se quiere ir del reality.

La influencer fue consultada por ‘Choca’ Mandros sobre quién debería quedarse en Esto es Guerra, si Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes; o el padre de su única hija. La recordada ‘Chinita’ pensó por algunos segundos antes de dar su respuesta.

“A mí me parece que Gino se lo merece más, es un chico que no se mete en problemas, que se saca la mugre por su trabajo, que lo único que hace es preocuparse por sus cosas. No se mete con nadie”, contestó Jazmín Pinedo, cuidando cada una de sus palabras para no ofender a nadie.

“Gino ha estado fuera un año, el amigo es bailarín. ¿Tú sabes cuánto dura ese pulmón? Bueno, a mí me parece que, pucha, que ganen los dos, que se esfuercen los dos, es un trabajo. Pero si veo mis intereses personales, que es lo que usualmente hago, que se quede Gino”, agregó.

Jazmín Pinedo prefiere que Gino Assereto se quede en EEG y no Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes | VIDEO: América TV

