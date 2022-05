Jazmín Pinedo no quiere que Anthony Aranda se quede en EEG: “Gino Assereto se lo merece más”

Jazmín Pinedo prefiere que Gino Assereto, su expareja, permanezca en Esto es Guerra. (Foto: Composición Infobae)

Anthony Aranda regresó a Esto es Guerra luego de recuperarse de su lesión en el tobillo. Aunque Gino Assereto fue convocado para reemplazarlo por un par de semanas, el popular ‘Tiburón’ no se quiere ir del reality. Es así que la producción decidió que ambos competidores se enfrentarán en un circuito para luchar por su permanencia en el programa. ¿Qué opina Jazmín Pinedo al respecto?

La influencer y expareja de Assereto fue invitada a Más Espectáculos este jueves 19 de mayo, en donde fue consultada por ‘Choca’ Mandros sobre quién debería quedarse en Esto es Guerra, si Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes; o el padre de su única hija. La recordada ‘Chinita’ pensó por algunos segundos antes de dar su respuesta.

“A mí me parece que Gino se lo merece más, es un chico que no se mete en problemas, que se saca la mugre por su trabajo, que lo único que hace es preocuparse por sus cosas. No se mete con nadie”, contestó Jazmín Pinedo, cuidando cada una de sus palabras para no ofender a nadie.

Al darse cuenta que estaba dejando a Anthony como un chico problemático, rápidamente añadió: “No estoy diciendo que el ‘Gato activador’ se meta en problemas, pero… a veces le pasa. Pero qué difícil”.

Por otro lado, Pinedo indicó que Anthony Aranda podría tener cierta ventaja sobre su expareja en la competencia, ya que su condición física como bailarín lo ayudaba . Recordemos que Gino Assereto regresó a Esto es Guerra luego de un año de ausencia, pues se había dedicado al 100% a su carrera musical.

“Gino ha estado fuera un año, el amigo es bailarín. ¿Tú sabes cuánto dura ese pulmón? Bueno, a mí me parece que, pucha, que ganen los dos, que se esfuercen los dos, es un trabajo. Pero si veo mis intereses personales, que es lo que usualmente hago, que se quede Gino”, agregó.

Jazmín Pinedo prefiere que Gino Assereto se quede en EEG y no Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes | VIDEO: América TV

ANTHONY ARANDA SUFRE ATAQUES

El bailarín recibió unos duros comentarios por parte de Johanna San Miguel cuando se encontraban decidiendo la estadía de Rafael Cardozo en Esto es Guerra. “No sé para qué tienes la camiseta (...) Para mí, Rafael, hiciste trampa y Anthony no debería tener esa camiseta”, dijo molesta.

Aunque Aranda pidió que se respetara su decisión, la conductora hizo caso omiso y continuó con sus ácidos comentarios. Estos ataques no pasaron desapercibido por Melissa Paredes, quien ante las cámaras de América Espectáculos le solicitó a la actriz cómica que, si bien el furor es parte de su trabajo al defender a su camiseta, lo trate bien.

“Johanna trátamelo bien, ya sabes que yo te quiero mucho, pero no lo ataques. Pobre atacado el bebe, pero igual es parte de, yo le he dicho que es parte de, solo le queda apechugar” , expresó.

Anthony Aranda se enfrentó con Johanna San Miguel. (Foto: América TV)

Su petición fue escuchada por Johanna San Miguel y explicó en una entrevista con el programa matutino de espectáculos el motivo por el cual fue tan dura con el coreógrafo en ese momento. La figura de América TV lo llevó a la broma y aseguró que fue su “hermana gemela” fue quien la reemplazó dicho día.

“Ese día cuando hubo esas palabras hacia Anthony, yo no estaba acá, no era yo, era Becky. Ella es mi hermana gemela que vive Utah. Ese día pedí permiso a producción para no estar aquí presente, entonces Becky vino y me suplantó”, sostuvo entre risas.