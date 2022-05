Juan Silva rechaza expresiones de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco: “Lamento el lenguaje vulgar y los calificativos en contra de mi persona”

El exministro Juan Silva rechazó las expresiones de Bruno Pacheco y Zamir Villaverde.

El exministro de Transportes, Juan Silva, se pronunció tras la difusión de un audio entre el empresario Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva por los delitos de tráfico de influencias y colusión por el caso Puente Tarata III en el penal Ancón I, y el hoy prófugo exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

En su cuenta personal de Twitter, Silva escribió lo siguiente: “Respecto a los audios difundidos ayer por Willax TV, lamento en principio el lenguaje vulgar y los calificativos en contra de mi persona. Rechazo tajantemente tales versiones falsas que solo buscan dañar mi imagen”.

Como se sabe, el programa Combutters de Willax difundió ayer un audio entre Villaverde y Pacheco. La grabación data del 25 de julio del año pasado, tres días antes de que el presidente Pedro Castillo asuma el poder. Ambas personas hablan sobre cómo sería la repartija de cargos dentro del Estado.

En una parte de la conversación, Villaverde y Pacheco dialogan sobre cómo Juan Silva habría gestado su designación como ministro de Transportes y Comunicaciones.

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromeando? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

Hay que señalar que Juan Silva renunció el pasado 28 de febrero al ministerio de Transportes y Comunicaciones antes de ser censurado por el Congreso. Era percibido como el más incondicional e inamovible del Gabinete para el presidente Castillo.

INVESTIGADO

En paralelo a cómo se habría dado su nombramiento, Juan Silva es investigado de manera preliminar por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado en el marco del caso Puente Tarata III - Provías Descentralizado, que involucra también al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

Igualmente, los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, también son investigados por el Ministerio Público al ser señalados por la lobista Karelim López de conformar un grupo llamado ‘Los Niños’.

Según la colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, los parlamentarios de la lampa y el exministro Silva estaban involucrados en presuntos actos de corrupción que implican contratos millonarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo las órdenes del jefe de Estado, Pedro Castillo.

La declaración de Karelim López también habría sido complementada por el testimonio de José Luis Cortegana Sánchez, quien fue director ejecutivo de Provías Nacional del 16 al 28 de setiembre de 2021, a la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire.

Cortegana reveló que el propio Juan Silva le ordenó, el 20 de setiembre del año pasado, que hablara con Zamir Villaverde. “El tema de conversación estuvo vinculado a favorecimientos relacionados a un arbitraje”, contó el exfuncionario a la fiscalía.

Según Cortegana, Zamir Villaverde decía que estaba ahí por el exministro Juan Silva y que “venía de Palacio de Gobierno”, donde aparentemente se reunía con el presidente Pedro Castillo.