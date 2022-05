César Nakazaki tras presuntos audios de Pacheco con Villaverde: “Se debe verificar su autenticidad”

César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori. | Foto: Agencia Andina

César Nakazaki, abogado de la empresaria Karelim López, se pronunció sobre el pedido que le hizo a la Fiscalía para conocer si son ciertos o no, los presuntos audios del empresario Zamir Villaverde con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En dichas conversaciones, hablan de una repartición de cargos públicos.

“Hemos solicitado que se incorporen los audios que aparecen ahora. Lo que hemos pedido: cuando son audios lo primero que se debe de hacer es verificar su autenticidad. El procedimiento es reconocimiento de voz. Vamos a tener que ir al peritaje (…) El contenido corrobora la línea de lo declarado por Karelim López, en donde señala que cuando Silva ingresa, Zamir Villaverde le dice ‘Ya tengo armado todo en el MTC”, sostuvo para Exitosa.

Al conocer la orden de la Fiscalía, luego que se emitiera un pedido de impedimento de salida por 36 meses para el exministro Juan Silva, quien estuvo al cargo del ministerio de Transporte y Comunicaciones, indicó que el testimonio de López Arredondo como colaboradora eficaz fue corroborado por la fiscal especializada en delitos de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, y que luego el informe fue presentado al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

César Nakazaki, defensa legal de Alberto Fujimori.

Como se sabe, la misma orden también rige para los 6 congresistas involucrados en estos presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, en el caso de los parlamentarios, el pedido es de 9 meses.

“Se elevó un informe con todos los elementos de corroboración al fiscal de la Nación y como se anunció hace un tiempo decidió abrir investigación preliminar en la cual se ha abstenido a seguir copiando elementos que justifican los dos pedidos de impedimento de salida del país”, añadió.

SU DEFENSA

Ante las diversas acusaciones y sobre todo revelaciones por parte de Karelim López, quien fue muy allegada al gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, exministro del MTC, se defendió y rechazó rotundamente dichas acusaciones y negó haber tenido reuniones personales con Bruno Pacheco. Además, aclaró que solo coincidieron en algunas sesiones del Consejo de Ministros. También descartó haberse reunido y mantener coordinaciones o diálogos con el empresario Zamir Villaverde, quien se encuentra bajo prisión preventiva.

“No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas”, indicó ante la Comisión de Fiscalización.

El exministro de Transportes, Juan Silva, rechaza haberse reunida con Zamir Villaverde y Karelim López.

En ese mismo contexto, aseguró que en la fecha de dicho audio, data del 25 de julio 2021, él aún no sabía que Castillo Terrones lo iba a invitar para formar parte del gabinete ministerial.

“Esa conversación es entre dos personas que, a esa fecha, al 26 (de julio de 2021) creo que hablan, yo no sabía, ni había soñado ser ministro. Yo me entero que iba a ser convocado para ser ministro el día 28 (de julio de 2021). Eso que han hablado tienen que probarlo, ver la fuente y demostrarlo. Yo he hecho un tuit ayer donde desconozco y ratifico que es tema no ha sucedido”, sostuvo.

“(¿Va a iniciar acciones legales contra Bruno Pacheco y Zamir Villaverde?) Claro que sí, en su momento”, agregó, Silva.

Por otro lado, aseguró que él nunca apoyo económicamente a la campaña electoral de Pedro Castillo.

“(¿Usted ha realizado aportes a la campaña de Pedro Castillo en segunda vuelta?) Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún solo ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular.

VIDEO RECOMENDADO

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

SEGUIR LEYENDO