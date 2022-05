Fiscal Luz Taquire preguntó a Pedro Castillo si lideraba una organización criminal

Castillo solicitó ser interrogado por escrito y no de manera presencial en la sede de Palacio de Gobierno. | Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Pedro Castillo, respondió por escrito a un pliego de 61 preguntas que le formuló la fiscal para casos de lavado de activos Luz Taquire Reynoso, representante del Ministerio Público que interrogó al jefe del Estado en condición de testigo, en el caso que investiga al ex secretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, al empresario Zamir Villaverde, así como a los sobrinos del mandatario: Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

Una de las 61 preguntas que la fiscal Luz Taquire formuló por escrito a Pedro Castillo, y que probablemente más incomodó, fue si lideraba una organización criminal desde Palacio de Gobierno. Esta interrogante se habría realizado a consecuencia de las imputaciones que hizo la lobista y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López en una de sus declaraciones ante la fiscal Luz Taquire.

Las respuestas del presidente Castillo serán remitidas al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien evalúa disponer abrir investigación al jefe de Estado por el presunto delito de lavado de activos.

Según la hipótesis de Luz Taquire, los investigados integran una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos.

Además, según el diario La República, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, confirmó que una de las preguntas de la fiscal Luz Taquire fue si dirigía una organización criminal.

“La defensa lo niega totalmente. No existe una organización criminal donde el presidente Pedro Castillo es el líder. Eso es falso, es una etiqueta que no tiene sustento o pruebas que lo acrediten. Solo es puro señalamiento que no tiene respaldo”, manifestó el abogado Espinoza.

PREGUNTAS POR ESCRITO

Cabe indicar que el presidente Castillo solicitó ser interrogado por escrito y no de manera presencial en la sede de Palacio de Gobierno. Además, su abogado, dijo el jueves al diario El Comercio que habían contestado a las preguntas y que serán remitidas a la fiscalía en las próximas horas.

“Nos notificaron el pliego en sobre cerrado. Teníamos plazo hasta mañana (viernes) para responderlas. Ya estamos por devolver el pliego. Si no es hoy (jueves), será el viernes”, dijo.

Aunque el abogado de Castillo aseguró que respondieron todas las interrogantes, consideró que algunas fueron capciosas. “Son 61 preguntas, las hemos contestado todas. Algunas preguntas han sido técnicamente mal formuladas, porque son preguntas capciosas o mal compuestas, pero pese a eso, se ha contestado para colaborar”, dijo.

DECLARACIONES DE KARELIM LOPEZ

En abril, Karelim López se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para declarar sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración de transparencia en la actuación del cargo del presidente Pedro Castillo y Bruno Pacheco. La empresaria había sido citada en calidad de investigada y ratificó las denuncias en contra del presidente Pedro Castillo asegurando que era parte de una organización criminal junto al exministro Juan Silva y sus sobrinos, ahora prófugos de la justicia.

“Sí, corroboro y ratificó que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro (Juan Silva), la ha manejado siempre, y obviamente de la mano de sus sobrinos, que se ha probado”, expresó entonces

Karelim López sostuvo que todo lo que estaba diciendo ante la Comisión de Fiscalización ya lo había mencionado a la Fiscalía, en su calidad de colaboradora eficaz y enfatizó que estaba diciendo la verdad. “Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, exclamó.

“Yo estoy aquí por voluntad, a pesar de que mi familia está corriendo peligro, a pesar de que ha sido amenazada. Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que está dando la cara desde el día cero y que no me da miedo decir y señalar la verdad que se está probando”, agregó.

