Pedro Castillo: abogado del presidente asegura que está dispuesto a ir al Congreso por denuncia de traición a la patria

El abogado del presidente Pedro Castillo, José Palomino Manchego, dijo que el Jefe de Estado está dispuesto a ir a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República para responder a la denuncia de traición a la patria que se ha interpuesto en su contra. El equipo de trabajo del Parlamento lo investiga por sus declaraciones sobre dar una salida al mar a Bolivia.

El abogado del mandatario insistió en precisar, como parte de los descargos presentados, que “no hay traición a la patria, aquí no hay infracción constitucional”. Además, calificó a la denuncia de un “refrito” que parece una “persecución” política en contra del jefe de Estado.

“El presidente el día de hoy estuvo en Amazonas (...) sino hubiera asistido, pero ya tenía un programa con anterioridad antes que se le cite para el día de hoy. Si lo cita la subcomisión en una próxima ocasión el presidente decidirá si va o no va. ¿Y si usted me pregunta si yo le digo que vaya? Estoy absolutamente seguro de que él va a ir”, dijo.

Por otro lado, José Palomino recordó que el tema de la presunta traición a la patria fue materia en uno de los 20 puntos de la vacancia presidencial presentada en contra de Pedro Castillo. Así, aclaró que las expresiones del mandatario en una entrevista el 2021 están dentro del marco constitucional porque “no hay delito de opinión”.

“Yo creo que él está dispuesto a ir, pero quiero decir una vez más que no hay delito de opinión, no nos engañemos. Y esas opiniones que ha dado no afectó el orden internacional, la política exterior, no afectó todo lo concerniente a lo que es dentro del marco del derecho internacional, el tema de la soberanía. ¿Dónde está el atentado contra la integridad nacional por parte del presidente de la República? ¿De dónde ha salido ese esperpento político?”, finalizó.

INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PEDRO CASTILLO

El 28 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó investigar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria, debido a sus declaraciones en una entrevista en enero pasado al programa Conclusiones, del periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN en Español. En esa ocasión, el mandatario confirmó que en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú, declaró estar a favor de dar “mar para Bolivia”.

La presidenta de la subcomisión, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) dio el voto decisivo que permitió declarar procedente la denuncia, aprobada con nueve votos a favor y ocho en contra.

Inicialmente, esta denuncia fue presentada por la exlegisladora Lourdes Flores y el excanciller Francisco Tudela, entre otros. Sin embargo, durante el debate, los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) acogieron la denuncia y argumentaron que Castillo cometió infracción constitucional de los artículos 321, 542, 1103 y 118 en los incisos 1, 2 y 11.

Ahora, la subcomisión tiene a su cargo investigar la acusación constitucional y emitir un informe a la Comisión Permanente, la que luego decidirá si se debate ante el pleno del Parlamento.

Pedro Castillo sobre darle salida al mar a Bolivia. | Fuente: CNN/Programa Conclusiones

ABOGADO PRESENTE EN LA SUBCOMISIÓN

José Palomino anunció este jueves que asistiría a la audiencia de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Esta se llevó a cabo el viernes y se tocó la denuncia constitucional contra el mandatario por la presunta traición a la patria.

El abogado envió una carta dirigida a la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres Salinas, e indicó que acudirá de forma presencial en calidad de abogado defensor de Castillo. El oficio fue recibido por la subcomisión la tarde de este jueves y solicita a la presidencia del grupo de trabajo parlamentario “se sirva realizar las coordinaciones que correspondan”.

