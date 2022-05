¿Rodrigo Cuba planeó golpear a Anthony tras ampay con Melissa Paredes? Esto fue lo que dijo

Rodrigo Cuba responde si quiso golpear a Anthony Aranda tras ampay con Melissa Paredes. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina emitió este último martes 24 de mayo la segunda parte de su entrevista exclusiva con Rodrigo Cuba. El futbolista de 30 años reiteró que jamás acordó separarse de Melissa Paredes, su ahora exesposa, cuando salieron las comprometedoras imágenes con Anthony Aranda. Sobre esto, la periodista de espectáculos le preguntó si alguna vez había pasado por su mente golpear al cuestionado bailarín.

El tema surgió cuando el ‘Gato’ Cuba se encontraba explicando por qué había decidido emitir un comunicado desmintiendo a su esposa horas antes del ampay. Según dijo, lo hizo porque es una persona honesta y porque, realmente, no sabía que su relación amorosa con Paredes había llegado a su fin, ya que para él eran una pareja con todo el significado de la palabra.

“A mí me gusta la sinceridad, me gusta la verdad. Y si esa fue la realidad (una infidelidad), había que exponer lo que realmente fue. Me arriesgué. Cuando yo me entero del ampay, para mí en ese momento se rompió todo y lo único que quería era divorciarme de ella (Melissa) y no saber más. Entonces, tenía que salir a decir la verdad: yo recién me entero”, manifestó el deportista.

Fue en ese momento que la ‘Urraca’ le consultó si había pensado encarar a ‘El Activador’ en las fechas que salieron las imágenes con Melissa Paredes, pues al fin y al cabo él fue el principal motivo de su divorcio. “¿En algún momento se te pasó por la cabeza ir a buscar al bailarín? ¿Hablar con él o pegarle un sopapo, lo que fuere?”, preguntó Medina.

Rodrigo Cuba respondió que jamás se le ocurrió pegarle a Anthony Aranda, ya que él cree firmemente que la exconductora es la única responsable de que su matrimonio se haya destruido.

“Yo siempre he pensado que tú puedes tener las tentaciones que puedes tener, pero ya depende de cada uno si realmente lo permite. Acá la que permitió que las cosas pasaran fue ella. Si una persona se te acerca y quiere algo, dices no. Quien decide es a quien le proponen el acto. A ella decidió hacerlo”, sostuvo.

Rodrigo Cuba explica por qué emitió su comunicado desmintiendo a Melissa Paredes. (VIDEO: ATV)

MELISSA PAREDES QUERÍA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

En esa misma entrevista, Rodrigo Cuba contó que su exesposa le pidió perdón tras ser ampayada besándose con Anthony Aranda. De acuerdo a las declaraciones del futbolista, Melissa Paredes hasta se cambió de número telefónico para comunicarse con él. Sin embargo, él decidió rechazarla porque fue ella quien decidió ponerle punto final a su matrimonio de 5 años al involucrarse sentimentalmente con el bailarín.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’”, comentó.

Lo que impactó a la teleaudiencia y a Magaly Medina fue cuando el futbolista reveló que Melissa Paredes le escribió “Hola guapo” desde su nuevo número telefónico, esto como una demostración de afecto para que intente perdonarla por su infidelidad.

Melissa, al darse cuenta que Rodrigo Cuba no iba a ceder tan fácilmente, decidió no seguir luchando por su matrimonio. Es en ese momento que el ‘Gato’ le informa que debe de pagar la mitad de los gastos de la casa, además de hacerse cargo de sus cosas.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se divorciaron en noviembre de 2021, luego de 5 años de matrimonio. (Foto: Instagram)