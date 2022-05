Anahí de Cárdenas y su emotivo mensaje tras cumplirse dos años de su última quimioterapia

Anahí de Cárdenas venció al cáncer hace dos años. (Foto: Instagram)

A fines del 2019, la actriz Anahí de Cárdenas dio a conocer mediante sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama. Luego de hacer este importante anuncio, ella fue publicando su día a día en su lucha contra esta enfermedad.

Para animarse a ella misma, la influencer tomó la decisión de escribir un libro con el título #Fuckcancer, donde contaba su experiencia. Asimismo, en Twitter viralizó este hashtag y fue apoyada por sus seguidores.

En mayo del 2020 reveló la noticia de que finalmente había sido dada de alta tras completar su tratamiento de quimioterapia, por lo que iba a iniciar un nuevo tratamiento para eliminar por completo el cáncer de su cuerpo.

Han pasado dos años desde que Anahí de Cárdenas logró completar su quimioterapia y lo celebró con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Ella publicó un video de los inicios de lo que fue este duro tratamiento y como ha cambiado su vida desde que fue diagnosticada con este mal.

“ Hoy 25 de mayo se cumplen dos años desde mi última quimioterapia. Aun me quedan tres años +/- de tratamiento hormonal. Han sido dos años intensos, duros, pero maravillosos. De trabajo interno, emocional, psicológico, crecimiento espiritual. No siempre es fácil, se pone complejo”, escribió.

Anahí de Cárdenas también cuenta que muchas veces olvida que tuvo cáncer, pero cuando se mira al espejo y ve las cicatrices que le dejaron sus operaciones, recuerda que el cáncer cambió su vida para bien.

“A veces me olvido de mi para qué, pero me miro al espejo y tengo dos cicatrices que me lo recuerdan. No lo catalogo como bueno, ni como malo. Es algo que me pasó y que me cambió la vida para bien”, señaló.

Finalmente, la actriz le recomendó a sus seguidoras que se realicen un autoexamen para descartar un posible síntoma de cáncer de mama, además les sugirió acudir al oncólogo una vez al año.

“ Crecí, aprendí, y soy por eso una persona mas agradecida con la vida. Me agarré de la vida con uñas y dientes, quiero vivir, estoy viva, y amo mi vida. Gracias, gracias, gracias. Recuerda siempre hacerte un autoexamen. Conoce tu cuerpo. Una vez al año anda al oncólogo. Puedes salvar tu vida”, sentenció.

La actriz vivió complicados momentos en el 2019, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. Ella relató todo lo que vivió en un libro.

ANAHÍ DE CÁRDENAS ENFURECE POR LLAMADAS DE NÚMEROS DESCONOCIDOS

Anahí de Cárdenas recurrió a sus redes sociales para hacer pública una situación que la viene atormentando desde hace varios días. La artista señaló que desde hace varios días diferentes empresas la llaman constantemente.

“ Esto es todos los días, ya no sé qué hacer. Entre bancos, empresas de teléfono, y otras empresas me revientan el teléfono cada 15 minutos. Es ridículo! ”, se leía en su publicación de Twitter.

Hubo quienes empatizaron con la bailarina y contaron estar experimentando una situación similar, mientras que otros trataron de calmar los ánimos de Anahí de Cárdenas dando soluciones alternativas a su problema, como descargar un aplicativo para cesar con las llamadas no deseadas de destinatarios desconocidos.

