Magaly Medina enfurece con Ethel Pozo y le aclara: “Yo sí soy mejor que tú”

Magaly Medina salió a responder fuerte y claro a las declaraciones de Ethel Pozo. Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel se comparó con la conductora de espectáculos y aseguró que entre ellas hay una gran diferencia por el corazón que cada una tiene.

Es así que en su programa, Medina le dedicó unos minutos a la conductora de América Hoy y le dejó claro que ella es la mejor. Además, le recalcó que no necesita de nadie para poder conducir un programa exitoso.

“La diferencia, si tú y yo nos comparamos, está acá (señala la cabeza). Esa es la gran diferencia y ahí yo si soy mejor que tú. Tienes que entender, que todavía eres insípida, no traspasas la pantalla, te falta un desempeño artístico frente a las cámaras. Tienes que apoyarte en 3 bastones que tienes alrededor para decir las cosas”, señaló Medina.

Seguido, sacó las garras por su hijo y lo defendió de las palabras de Ethel. Cabe recordar que en sus declaraciones, la figura de América TV recordó que fue compañera de estudios del hijo de Magaly y aseguró que insultarla a ella, es hacer lo mismo para su hijo.

“Lo que sí no me gusta es que saque de contexto lo que dije. ¿Por qué metió a mi hijo? Dice que estudió carpeta con carpeta con mi hijo. Yo no me refería él, ni a todos los comunicadores o periodistas del Perú. Entiende, me refería a ti, porque fuiste la única que dijo ‘yo soy una comunicadora que ha estudiado 5 años y tengo un posgrado’, a ti te cuestiono”, remarcó la Urraca.

SERÍA CRÍTICA DE SU HIJO

Por otro lado, Magaly aseguró que si su hijo tendría un mal desempeño en televisión ella sería su más grande crítica. Además, exigió el respeto a la privacidad de su vida porque no es un personaje público.

“Mi hijo no está conduciendo un programa de televisión, no lo tiene. Si trabajara en televisión y condujera tan mal como tú, lo destrozaría. No metas a mi hijo, déjalo tranquilo. Yo respeto su anonimato y exijo que lo respeten igual. No estoy hablando de mi hijo”, sentenció molesta Magaly Medina.

ETHEL ORGULLOSA DE SU CARRERA

Luego de que Magaly Medina se burlara de la entrevista que hizo Ethel Pozo a Melissa Paredes, la hija de Gisela le respondió. En su declaración, la conductora lamentó que la ‘Urraca’ no haya podido acabar la universidad.

“Yo vengo de una mami que no estudió una carrera, mi abuelita no tuvo estudios superiores… Escuchó a alguien que dice que no estudió porque no tuvo los recursos, yo no tengo la culpa. Usted no es víctima. Yo no tengo la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios. Eso no me hace mejor o peor. Usted no es más que yo”, señaló al principio.

ESTUDIÓ CON EL HIJO DE MAGALY

En otro momento, Ethel recordó que estudió junto al hijo de Magaly en la universidad, razón por la que si se burlaba de ella, también lo estaría haciendo de su hijo.

“Yo estudié con su hijo en la facultad, carpeta a carpeta. Así que si ahora se burla de mi carrera, se está burlando también de la carrera y de la universidad que escogió para su hijo. Estudiamos esta carrera tan maravillosa para ejercer. Tengo 18 años en esta carrera, 6 de ellas en televisión. Le mandó mi respeto y cariño. Yo podría ser su hijo”, enfatizó.

