Rodrigo Cuba confiesa que Melissa Paredes le pidió perdón luego del ampay: “Me dijo que quería intentarlo”

Rodrigo Cuba cuenta que Melissa Paredes quería retomar su matrimonio. (Foto: Captura de ATV y América Tv)

Fuertes revelaciones. En una íntima entrevista con Magaly Medina, Rodrigo Cuba contó que Melissa Paredes le pidió perdón tras ser ampayada besándose apasionadamente con Anthony Aranda. De acuerdo a las declaraciones del futbolista, su ahora exesposa hasta se cambió de número telefónico.

Asimismo, el jugador del Sport Boys indicó que rechazó desde un primer momento retomar su matrimonio con la exconductora de televisión, pues ella era la que debía de luchar por su relación luego de destruirla.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’ ”, comentó.

El ‘Gato’ Cuba también comentó que Melissa Paredes se cambió de número en aclara alusión a que no iba a tener comunicación con Anthony Aranda, esto como demostración a que estaba dispuesta a luchar por su familia, pero luego cambió de opinión.

“ Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva, le dije que era su decisión . Al final, llega esa noche y fue en ese momento que le digo que tiene que empezar a pagar sus cosas y ella me dice que ya no quiere nada”, señaló.

Además, de acuerdo al futbolista, durante días la modelo intentó convencerlo para que elimine el comunicado donde desmiente conocer sobre su separación desde fines de setiembre del 2021. “ En ese ínterin de esos días intentó convencerme a que saque mi comunicado. ‘Saca tu comunicado por favor, me has hecho daño, me he quedado sin trabajo’, me dijo ”, comentó.

LE DECÍA ‘GUAPO’

Cuando Melissa Paredes estrenó su nuevo número, lo primer que hizo fue escribirle para decirle ‘guapo’, esto como una demostración de afecto para que intente perdonarla por su infidelidad.

“ Justo me he tomado el trabajo de revisar ese WhatsApp ayer en la noche. Es la primera conversación que tengo con ella de su nuevo número y todavía me pone: ‘Hola guapo ’”, contó.

Finalmente, al darse cuenta que Rodrigo Cuba no iba a ceder tan fácilmente, ella decide no seguir luchando por su matrimonio. Es en ese momento que el ‘Gato’ le informa que debe de pagar la mitad de los gastos de la casa, además de hacerse cargo de sus cosas.

“Cuando yo llego y le digo que pague la mitad de sus cosas me dijo que ya no quería nada conmigo y que no iba a intentar nada, porque vio que tampoco iba a sacar el comunicado y hasta el día de hoy sigue ahí colgado”, sentenció.

