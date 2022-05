Rodrigo Cuba explica por qué emitió su comunicado desmintiendo a Melissa Paredes

Rodrigo Cuba apeló a la verdad con su comunicado desmintiendo a Melissa Paredes. (Foto: Captura / Instagram)

Rodrigo Cuba recordó en su entrevista con Magaly Medina el polémico comunicado que emitió el pasado mes de octubre del 2021 donde desmintió a Melissa Paredes sobre el fin de su matrimonio horas antes de emitirse el ampay con Anthony Aranda.

La popular ‘Urraca’ le pidió una explicación del por qué decidió salir al frente y decir que no tenía conocimiento de su ruptura matrimonial, ya que se arriesgaba a quedar como un hombre engañado y tildado de ‘cachudo’.

Ante ello, el popular ‘Gato’ Cuba aseguró que es un hombre sincero y siempre apela a la verdad. “Yo siempre soy una persona que le gusta la sinceridad y la verdad. Si esa fue la realidad de lo que pasó, habría que exponer lo que realmente fue” .

Asimismo, contó que en el preciso momento que se vio las imágenes de la exreina de belleza besándose con el bailarín, quiso el divorcio y alejarla de su vida.

“Cuando yo me entero del ampay para mí en ese momento se rompió todo. Dije que lo único que quiero es divorciarme y sepárame de ella y no saber más. Obviamente, lo que tenía que hacer era salir a decir al verdad, ‘yo recién me entero’” , agregó.

En otro momento, el deportista señaló que sus compañeros de equipo son respetuosos y no le tocan el polémico tema en el que está envuelto. Además, se mostró muy agradecido con sus anteriores jefe de la César Vallejo, quienes lo apoyaron cuando se separó.

Recordemos que, actualmente pertenece al Sport Boys. “Son bastantes respetuosos, con los que tengo bastante confianza por ahí que me fastidian, pero hay que tener la correa suficiente para entender las bromas y todo”.

“En ese momento en el equipo en que me encontraba, me apoyaron un montón. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ese plantel, el comando técnico y los directivos de la César Vallejo. Recibí mucho apoyo de ellos y la verdad, creo yo, que al final todo el mundo es consciente de que en todo momento me mantuve en calma, hablando con la verdad y siendo sincero”, comentó.

¿QUISO PEGARLE A ANTHONY ARANDA?

Magaly Medina le consultó a Rodrigo Cuba si en algún momento sintió que quiso golpear a Anthony Aranda por meterse con la madre de su hija. “¿Cuándo te enteras del ampay, en algún momento se te pasó por la cabeza ir a buscar a este bailarín, ir a hablar, a pegarle un sopapo, no sé?”.

El deportista negó que esa idea se le haya pasado por la cabeza y señaló que en la vida existen muchas tentaciones, pero depende de cada uno realizarlas.

“No, la verdad no porque siempre he pensando que tú puedes tener las tentaciones que puedas tener, depende de cada uno si realmente permite y acá la que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella”, sentenció.

Rodrigo Cuba explica por qué emitió su comunicado desmintiendo a Melissa Paredes. (VIDEO: ATV)

¿QUÉ DECÍA EL COMUNICADO DE RODRIGO CUBA?

Rodrigo Cuba sorprendió a más de uno al revelar que no estaba separado de Melissa Paredes como ella lo aseguró en un comunicado que publicó en sus redes sociales tras ampay con el bailarín. Según escribió, recién tomó conocimiento de la decisión de su aún esposa a través del mensaje que escribió en su cuenta personal de Instagram, donde ella asegura que terminaron a fines de setiembre.

“El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio. Los detalles de nuestra separación solo podrán pedírselo a mi aún esposa, por respeto a mi hija prefiero guardar silencio y ser un espectador”, dijo.

“A mi hija decirle que: siempre serás lo mejor que la vida me dio, mi motivo de vida, mi motor de esfuerzo, en la vida no hay arrepentimientos, hay aprendizajes y este camino quiero hacerlo tomado de tu mano. Les pido respeto a mi familia y mi persona en este momento“, culminó.

Rodrigo Cuba publica comunicado. (Foto: Instagram)

