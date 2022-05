Anthony Aranda sobre la foto con la hija de Rodrigo Cuba: “No le veo nada de malo”

Anthony Aranda asegura que la hija de Melissa Paredes le tiene cariño. (Foto: Captura / Instagram)

Anthony Aranda decidió pronunciarse sobre la reciente polémica que está protagonizando su actual pareja Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. El bailarín rompió su silencio tras la defunción de una fotografía que le envió la exreina de belleza al deportista donde se ve a su hija en sus brazos.

Como se recuerda, esta imagen fue difundida por Amor y Fuego, quien mostró unos chats donde se lee que el futbolista le pide a la presentadora una foto de su pequeña, teniendo como respuesta una foto de la niña con el bailarín.

Las cámaras de América Espectáculos abordaron al chico reality y no dudó en aclarar que la instantánea ha sido malinterpretada. Según comenta el integrante de Esto es Guerra, no hubo nada de malo porque no es una falta de respeto.

“No, pero... ¿la foto qué es? Que estoy agarrando un carrito en Wong y ella está adentro del carrito y me agarra la mano. Sí, me tiene cariño, obvio ¿no? Pero no le veo nada de malo. La falta de respeto es de algunos que lo califican así”, señaló el coreógrafo.

En otro momento, señaló que no dejará de respaldar a la exconductora televisiva tras la entrevista que brindó al programa América Hoy. Además, aseguró que él no tiene que opinar nada al respecto, pues no le corresponder hablar del popular ‘Gato’ Cuba.

“Simplemente cabeza fría y apoyarla en todo, como siempre. No tengo por qué referirme al tema (Rodrigo Cuba)”, indicó.

Finalmente, resaltó que se siente orgulloso de Melissa Paredes, pues la calificó como una mujer fuerte. “Yo la veo a Melissa super fuerte y eso a mí me llena de orgullo, siempre y en cualquier momento la voy a acompañar”.

Cabe resaltar que, Melissa Paredes no pudo esquivar las consultas de Ethel Pozo sobre la foto de su hija agarrando el brazo del bailarín. Ante ello, la modelo señaló que envió la instantánea sin darse cuenta que se mostraba el cuerpo de su pareja y que fue sin intención de molestar a alguien.

La polémica foto de Anthony Aranda y la hija de Melissa Paredes. (Foto: Captura)

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES SOBRE ANTHONY ARANDA Y LA FOTO CON SU HIJA?

Melissa Paredes fue consultada por Ethel Pozo por qué le envió a Rodrigo Cuba una foto de su hija junto a Anthony Aranda. Ante ello, joven señaló que envió esta instantánea sin pensarlo ni con intención de provocar a nadie.

“Como si yo me hubiera dado cuenta, no estaba ni siquiera cargándola, estaba en un carrito de compras y él estaba empujando. Yo mando fotos de mi hija sin pensarlo”, señaló Melissa Paredes, quien al ser consultada cómo la gente se enteró de esta imagen, y cómo supieron que era el brazo de Anthony Aranda, respondió: “porque (Rodrigo) lo mandó de casualidad (con sarcasmo), imagino, no, a la prensa. Para que se especule lo que se especula”.

“No fue por provocación, pero no me reclamó nada, eso pasó en enero. Yo ni cuenta de que esa foto estaba ahí”, aclaró.

Melissa Paredes explica por qué le envió foto a Rodrigo Cuba de su hija con Anthony Aranda. (Video: América TV)

