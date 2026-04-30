Xiomy Kanashiro sorprende al afirmar que la mansión de Jefferson Farfán también es suya: “Es mi casa”

Xiomy aparece en televisión afirmando que la casa de Jefferson Farfán también es suya, mientras él reacciona sorprendido, con la lujosa residencia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiomy Kanashiro volvió a captar la atención del público tras realizar una declaración que no pasó desapercibida. En pleno programa en vivo de ‘América Hoy’, la bailarina no solo habló de una parrillada pendiente con el equipo, sino que también dejó en claro su postura sobre la vivienda del exfutbolista Jefferson Farfán, afirmando con seguridad que “también es mi casa”.

Todo ocurrió en medio de una dinámica habitual del programa, donde las bromas entre conductores y panelistas suelen marcar el ritmo del espacio.

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En ese contexto, el conductor Edson Dávila decidió recordar una promesa que había quedado pendiente: una parrillada que Xiomy habría ofrecido al equipo en reiteradas ocasiones.

Xiomy Kanashiro reafirma su vínculo con Jefferson Farfán y genera polémica con inesperada declaración. Captura: América Hoy.

El reclamo en tono de humor que encendió la conversación

Con su característico tono jocoso, Edson Dávila puso sobre la mesa el tema que, hasta ese momento, parecía una simple anécdota. Sin embargo, su comentario generó curiosidad y abrió la puerta a una conversación más profunda.

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“Una situación a mí me incomoda y nos incomoda a todo el equipo de ‘América hoy’. Tres veces nos ha dicho: ‘Ay que sí, que en mi casa va a ser la parrillada’. Xiomy Kanashiro prometió hacernos una parrillada a todo el elenco de ‘América hoy’. ¿Xiomy qué pasa? ¿No tienes para la carne? ¿Ponemos cuota?”, señaló entre risas.

En medio de un reclamo por una parrillada prometida, Xiomy Kanashiro sorprende a sus compañeros de 'América Hoy' al afirmar con seguridad que la mansión de Jefferson Farfán también le pertenece. América TV/ América Hoy.

El comentario provocó carcajadas en el set, pero también puso a la bailarina en el centro de la escena. Lejos de incomodarse, Xiomy Kanashiro respondió con naturalidad, manteniendo el tono relajado y demostrando seguridad en su postura.

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“No te preocupes, yo te voy a dar muy buena carne”, contestó con firmeza, generando nuevas reacciones entre sus compañeros.“Pero por supuesto. Estoy esperando que toda la producción me diga el día para yo poder separar”, agregó, dejando en claro que la invitación seguía en pie.

Xiomy Kanashiro reafirma su vínculo con Jefferson Farfán y genera polémica con inesperada declaración. Captura: América Hoy.

La pregunta que cambió el rumbo del diálogo

Aunque la conversación parecía mantenerse en el terreno de la broma, fue Janet Barboza quien decidió llevarla hacia un plano más personal. Su intervención marcó un punto de quiebre en el intercambio, introduciendo un cuestionamiento que muchos espectadores probablemente también se hacían.

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“Pero una pregunta, a ver digamos que lo has consultado con Jefferson, porque de repente Jefferson no quiere que alguien de acá entre a su casa. También está en su derecho de que no quiera vernos a todos”, comentó.

Xiomy Kanashiro reafirma su vínculo con Jefferson Farfán y genera polémica con inesperada declaración. Captura: América Hoy.

“Ahora también es mi casa”: la frase que sorprendió a todos

Lejos de esquivar la pregunta, Xiomy Kanashiro respondió con una seguridad que terminó sorprendiendo a todos los presentes. Su declaración fue directa y sin rodeos, marcando uno de los momentos más comentados del programa.

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“No, claro, que sí se ha consultado. Pero Janet ahora también es mi casa”, sentenció.

Xiomy Kanashiro reafirma su vínculo con Jefferson Farfán y genera polémica con inesperada declaración. Captura: América Hoy.

Xiomy Kanashiro pide anillo de compromiso a Jefferson Farfán

La pregunta fue directa y Xiomy no dudó en responder con sinceridad y sentido del humor. “Sí, yo también ya estoy esperando, ya también”, admitió la bailarina, mientras Edson Dávila y Janet Barboza bromeaban sobre el tamaño que debería tener la roca, considerando los ingresos y el éxito empresarial de Farfán.

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Barboza sugirió que Xiomy debería empezar a fortalecer el antebrazo para cargar el anillo, mientras Dávila pidió que, cuando llegue el momento, se transmita la pedida en vivo. “Una pedida muy bonita tiene que ser, Janet”, comentó la bailarina a América Hoy.

Xiomy Kanashiro reafirma su vínculo con Jefferson Farfán y genera polémica con inesperada declaración. Captura: América Hoy.