DT de Cienciano explotó contra periodistas tras triunfo con Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026: “¡Qué malos que son haciendo preguntas!”

Horacio Melgarejo protagonizó tenso momento en rueda de prensa post duelo por Copa Sudamericana 2026. (SportsCenter)

El ambiente en la sala de prensa fue tan protagonista como el resultado en el campo tras la victoria de Cienciano de Perú por 1-0 ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana. Con este triunfo, el cuadro cusqueño alcanzó el liderazgo del Grupo A con siete puntos en tres fechas, pero la noche no solo quedó marcada por lo deportivo.

Horacio Melgarejo protagonizó una conferencia de prensa de alto voltaje. Las preguntas incisivas de los periodistas encontraron respuestas directas, sin rodeos y con un tono explosivo por parte del entrenador. La actitud del DT, lejos de la diplomacia habitual, evidenció la tensión y la presión que rodean al equipo en plena competencia internacional.

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Visiblemente molesto, el argentino no contuvo su fastidio ante el tenor de las preguntas periodísticas y lanzó una frase que marcó el ambiente: “¡Qué malos que son haciendo preguntas!”.

El cuadro 'papá' se impuso 1-0 y lidera su grupo en el torneo internacional - Crédito: Conmebol.

Las fuertes frases de Horacio Melgarejo contra periodistas

La noche en que Cienciano se adueñó del liderazgo del Grupo A en la Copa Sudamericana, el foco se trasladó rápidamente de la cancha a la sala de prensa. Horacio Melgarejo, entrenador argentino, protagonizó una conferencia marcada por respuestas directas y una actitud explosiva frente a los cronistas.

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El técnico inició con una respuesta contundente: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos”. Su molestia quedó patente desde el primer intercambio.

A una consulta sobre el rendimiento del equipo, Melgarejo respondió con ironía: “Yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Me dijiste porque Cienciano… Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.

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Horacio Melgarejo, el DT que tiene a Cienciano en los primeros lugares de la Liga 1 y como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana. Crédito: Diario El Sol del Cusco.

La tensión aumentó cuando se le preguntó si el equipo debió golear. El entrenador cortó en seco: “Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar a ti por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”.

Insistieron sobre si el equipo debió sacar una ventaja mayor y Melgarejo fue tajante: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

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El técnico remató la conferencia con una crítica generalizada a la prensa: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar”.

Neri Bandiera, el autor del único tanto en la noche cusqueña. Crédito: X Cienciano.

Fixture de Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Fecha 4: Academia Puerto Cabello vs. Cienciano (martes 5 de mayo / 19:30 horas / Estadio Misael Delgado en Valencia)

Fecha 5: Atlético Mineiro vs. Cienciano (jueves 21 de nayo / 17:00 horas / Arena MRV en Belo Horizonte)

Fecha 6: Cienciano vs. Juventud (miércoles 27 de mayo / 17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)