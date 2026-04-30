El 2 de mayo podría ser día no laborable, pero solo en el Callao: Está en agenda del Pleno

El Callao podría tener un día no laborable este 2 de mayo. ¿De qué depende? - Crédito Andina

Este viernes 1 de mayo es el feriado por el Día Internacional de los Trabajadores (o Día del Trabajo) en Perú, una fecha libre que abarca a todo el territorio nacional y a todos los trabajadores formales, tanto del sector público como del privado.

Como se sabe, este año el Poder Ejecutivo no ha decretado días no laborables para acompañar al calendario de feriados, fechas libres que formarían fines de semanas más extensos, lo que fomentaría un mayor descanso de los trabajadores, así como activarían los comercios y servicios alrededor del turismo local.

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Así, y también ante dudas sobre si el 2 de mayo es feriado, el Congreso debatiría hoy un dictamen que daría a esta fecha de todos los años el carácter de día no laborable; es decir, un día de descanso obligatorio para los trabajadores públicos. Sin embargo, se contempla que este solo aplique para la Provincia Constitucional del Callao.

Combate del 2 de Mayo, el conflicto con participación civil. (YouTube América Televisión)

2 de mayo podría ser día no laborable

En la agenda del Pleno del Congreso se encuentra para votación el dictamen del Proyecto de Ley 4406, el cual propone declarar el 2 de mayo como el Día del Combate del Callao y de la Defensa de la Soberanía del Perú y Día Cívico Laborable a nivel nacional, así como Día Cívico No Laborable Compensable en la Provincia Constitucional del Callao.

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Como se recuerda, el combate del Callao, también llamado Combate del Dos de Mayo, se trato de un enfrentamiento bélico que sucedió el 2 de mayo de 1866, en el marco de la Guerra hispano-sudamericana, o Guerra del Pacífico.

Esta fecha, de gran importancia para los peruanos, sería la que se busca declarar como día no laborable, pero a pesar de que es conocida a nivel nacional, solo aplicaría para el Callao. Para el resto del país, el dictamen solo realzaría su carácter de día cívico.

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El día de descanso no alcanzaría a la región de Lima. - Crédito Andina

“Declárese el 2 de mayo de cada año día civico laborable a nivel nacional por conmemorarse el ‘Día del Combate del Callao y de la Defensa de la Soberaníaa del Peru’”, señala el dictamen.

Pero para el Callao este día será no laborable. Es decir, podrá descansar el sector público. Mientras, “el sector privado podra acogerse a lo dispuesto, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberan establecer la forma como se hara efectiva la recuperacion de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decidirá el empleador”.

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¿Otro día no laborable en agenda?

Pero también se encuentra en agenda otra medida similar. Se trata del dictamen del proyecto de Ley 4610, el cual propone establecer el sábado día no laborable compensable a favor del trabajador que pertenece a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincida con aquel.

Perú tendría un nuevo día no laborable, pero solo aplicable para una región. - Crédito Andina

“La presente ley establece el sábado día no laborable compensable, a favor del trabajador público y privado que pertenece a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincida con aquel, para garantizar el derecho de libertad de religión”, propone el texto.

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Así, para esto, el trabajador deberá poner en conocimiento del empleador la confesión religiosa a la que pertenece y si el día de descanso o día de guardar es sábado al inicio de la relación laboral. “La pertenencia del trabajador a la confesión religiosa se acredita con la constancia expedida por la autoridad respectiva de dicha confesión”, añade el texto.